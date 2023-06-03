أحمد مجاهد: محور الثقافة والهوية الوطنية هو الأعلى إقبالًا من جانب الجمهور

قال الدكتور أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني في ندوته بموقع صدى البلد: "لدينا 4 محاور وهم الهوية الوطنية، والمؤسسات الثقافية ومنهم التابعة للدولة أو مؤسسات المجتمع المدني وسيكون التركيز فيها منصب على العدالة الثقافية من جانب والسياسات الثقافية، إضافة إلى محور الصناعات الثقافية وسيتم التحدث فيه عن الصناعات الثقافية بشكل عام مثل السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والموسيقى والغناء و صناعات أكثر تخصصًا مثل النشر والترجمة وثقافة الطفل والفنون التشكيلية والحرف التراثية وسيكون لها أربعة جلسات كبيرة للصناعات الثقافية الأكثر جماهيرية، والمحور الأخير سيكون عن دعم حرية الإبداع وحرية التعبير".

د. أحمد مجاهد: محور الثقافة والهوية الوطنية أعلى نسبة إقبال

واستطرد د.مجاهد حديثه: "محور الثقافة والهوية نسبة الإقبال والمشاركة فيه من بين محاور المحور المجتمعي بلغت 36%، وهي أعلى نسبة إقبال ومشاركة سواء في المحور المجتمعي أو باقي المحاور المختلفة في الحوار الوطني، وهو يشير إلى إدراك الجماهير إلى قيمة الثقافة لإنها تعمل على الوعي، والمثقفين بكل ألوانهم السياسية كما هو موجود في الحوار الوطني حريصين على المشاركة، لأن هذه النسبة تدل على وجود عدد كبير منهم قد تقدم بالفعل بأوراق مكتوبة تتعلق بهذه المحاور، والحوار الوطني يحاول الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ في كل المشكلات المطروحة".