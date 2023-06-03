يظهر كل 100 عام.. ما هو حيوان ولفيرين النادر الذي عاد مؤخرا؟

تم رصد حيوان نادر من نوع ولفيرين في شمال كاليفورنيا للمرة الثانية فقط منذ أكثر من 100 عام، وذلك بعد أن كان يعتقد أنه انقرض في الولاية عام 1922 بعدما قضى عليه الصيادون.

وتداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، صور للحيوان النادر عقب ظهوره، وسط حالة من الدهشة والجدل من عودته بعد هذه السنوات من الغياب.

كما تساءل الكثيرين عن سبب عودة الولفيرين مرة أخرى والسبب وراء كونه حيوانا نادرا ويظهر مرة كل عام.. فما قصة هذا الحيوان؟

ما هو حيوان الولفيرين النادر؟

يعد الولفيرين حيوانًا قويًا وصغيرًا ممتلئ الجسم من آكلات اللحوم، ويشتهر بقوته ووحشيته غير المتناسبة مع حجمه، وقد يقتل فريسة يبلغ حجمها أضعاف حجمه.

وقد التقط أحد الأشخاص صورة لهذا الحيوان في مؤخرا أثناء تزلجه في جبل ماموث في كراولي بكاليفورنيا.

يعتقد أن هناك 400 ولفيرين فقط في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في أيداهو وكولورادو ومونتانا، وتعيش الحيوانات لمدة خمسة إلى 13 عامًا.

وعلى الرغم من المشاهدة الحالية للحيوان في كاليفورنيا، إلا أن المسؤولين لا يعتقدون أنه دقيق، حيث يتميز الولفيرين بالتنقل الواسع في أنحاء المناطق الجبلية،

ومع ذلك، فإن هذا الرصد يعد دليلًا إيجابيًا على وجود هذا الحيوان النادر في المنطقة.

لماذا يعد الولفيرين نادرا؟

يعتبر الولفيرين حيوانًا نادرًا بسبب عدة أسباب، أهمها تدمير الموائل الطبيعية للحيوانات، حيث يعيش الولفيرين في المناطق الجبلية في أمريكا الشمالية، وقد تم تدمير العديد من هذه المناطق بسبب التنمية البشرية والزراعة والحرائق الغاباتية وغيرها من الأنشطة البشرية.

كما أن الصيد الجائر والصيد التجاري للولفيرين قد أدى إلى تقليص أعداده، حيث كانوا يستخدمون الفرو الخاص بالولفيرين في صناعة الملابس التقليدية.

وقد تم تقييد الصيد التجاري للولفيرين في العديد من الدول، ولكن الصيد غير القانوني لا يزال يحدث.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الولفيرين يتميز بانعدامه الحماية القانونية الكاملة في بعض المناطق، ما يتيح للصيادين والمزارعين والمسؤولين عن إنشاء الطرق الاقتراب من موائل الولفيرين وتدميرها دون مواجهة عواقب قانونية.

وبسبب هذه العوامل وغيرها، فإن الأعداد الحالية للولفيرين قليلة جدًا، وهو ما يجعله حيوانًا نادرًا ومهددًا بالانقراض.