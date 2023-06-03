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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد مانشستر
مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يلتقي قطبا مدينة مانشستر، السيتي ويونايتد، اليوم السبت، باستاد ويمبلي، للمرة الأولى في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تبدأ المباراة بين مان سيتي واليونايتد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية، على ستاد ويمبلي، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق عامر الخوذيري.

كما ستنقل عبر قناتي beIN Sports HD 1 English، وbeIN Sports 1 FR.

ويتطلع سيتي ويونايتد إلى حصد اللقب الثاني هذا الموسم، بعدما توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج، وأحرز المان يونايتد، لقب كأس رابطة المحترفين.

ويمثل لقب النسخة 142 من كأس إنجلترا، خطوة مهمة في طريق مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية مع المدرب بيب جوارديولا.

في المقابل مانشستر يونايتد يسعى لحصد اللقب، من أجل تحقيق الثنائية للشياطين الحمر، وذلك للمرة الأولى في موسم واحد.

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