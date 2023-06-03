عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 114 حالة ضمن حملات الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار  العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات ، الجاري  تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة ،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم " الخميس الماضي "إزالة  25 حالة تعد على مساحة 750 متر أراض تابعة لحرم الري"،ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 114حالة ( 101حالة تعد مباني +13 حالات زراعات ) ، وذلك بعد مرور أسبوع منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 21 ، والتي بدأ تنفيذها السبت 27 مايو الماضي

تجدر الإشارة إلى  أن الموجة الحالية من حملات الإزالة،قد بدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات".

وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر  حتى 16 يونيو المقبل ، وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع إجراؤها خلال  الفترة من 24  يونيو إلى 14 يوليو  المقبل.

اراضي الدولة الخميس الماضي اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة الموجة الـ 21 لإزالة التعديات لأراضي الزراعية ني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تعديات على املاك الدولة القيادة السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

القوات المسلحة تكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

إيجابي ومحفز.. خبير اقتصاد يكشف تأثير قرار خفض مبلغ التخليص الجمركي المسبق على الأسواق

مجنون.. مدرب الوداد يفتح النار على كولر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الحكومة تكشف عن تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

محافظ بنى سويف يوجه بتوفير التيسيرات اللازمة لحملة تنظيم الأسرة التنشيطية

ترشيحاتنا

الوضع صعب وخطير.. بيان عاجل من هيئة الأسرى الفلسطينية حول وليد دقة

تلقي دعوة شخصية.. سر غياب أبومازن عن حفل زفاف ولي العهد الأردني

مدبولي: ميناء الإسكندرية يضم 60% من حجم تجارة مصر

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومحافظ القليوبية يتفقدان لجان امتحانات الثانوية

القوات المسلحة تكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

الصراخ والركل في أحلامك علامة تحذيرية على الإصابة بمرض خطير

سعر تي شيرت حماقي في جدة يثير الجدل| رقم صادم

تحذير عاجل|هذا النوع من التدخين يسبب الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد

فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

بداية الخير وختامه.. البلوجر سارة محمد تعلن خطبتها عبر إنستجرام.. فيديوجراف

علقة موت.. محمد رمضان: أمى ضربتنى بسبب الأهرامات !.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ