رئيس جامعة العريش يتفقد المزارع الإنتاجية التابعة لكلية العلوم البيئية

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء المزارع الإنتاجية والأرانب والسمان والأسماك، والتي تشرف عليها كلية العلوم والزراعة البيئية.

ورافقه الدكتور محمد نجاتي، عميد كلية العلوم الزراعية البيئية، والدكتور محمد سالم، عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، والدكتور أشرف الدكر، عميد كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية الأسبق، وأمين عام الجامعة أشرف عبد الفتاح وهبة.

وقال رئيس الجامعة إن الوحدات ذات الطابع الخاص، أقيمت كي تؤدي دورًا هامًا في خدمة المجتمع خلال السنوات الأخيرة، كما تمتلك أكبر مزارع سمكية من نوعها في جامعة حكومية بمصر.

الاستزراع المائي

وأكد رئيس جامعة العريش، أن مزارع الدواجن والأرانب والسمان والأسماك التابعة لكليتي العلوم الزراعة البيئية، والاستزراع المائي والمصايد البحرية، تُعد من أهم قطاعات الجامعة المميزة، فهي الأكبر فى حجمها وإمكانياتها على مستوى الجامعات المصرية لما تضمه من وحدات إنتاجية لتربية وإنتاج مختلف أنواع الطيور الداجنة وزراعة الخضر والفاكهة والنباتات والأسماك وفق أحدث النظم العلمية الحديثة إلى جانب خدماتها البحثية والعلمية والمجتمعية.

كما تابع أحواض الأسماك البحثية والتي تحتوى على السمك البوري والبلطي النيلي، وقال إن الفترة الزمنية لاستزراع اسماك الزريعة في الأحواض تتراوح من 5 إلى 6 أشهر، حتى تصل السمكة للوزن المناسب للصيد والذي يتراوح وزنه من 250 إلى 300 جرام السمكة الواحدة.

وأضاف أنه جار العمل على مضاعفة إنتاج الأحواض، وأن هذا المشروع يُعد مشروعًا إنتاجيًا ناجحًا ومتميزًا من مشروعات الجامعة الخدمية لصالح العاملين وأهل سيناء في المجتمع المحيط بالجامعة.



