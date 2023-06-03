برقم صادم .. سعر إطلالة التركية هاندا أرتشيل في أحدث ظهور

نشرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، صورا جديدة مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة.

سعر إطلالة هاندا أرتشيل



وتألقت هاندا أرتشيل في الصور مرتدية توب كت مكشوف من الظهر باللون الليموني الفسفوري والمزين بالريش على بنطال بنفس اللون، وأختارت حذاء باللون السيلفر.



إطلالة هاندا أرتشيل من مجموعة أزياء Cult Gaia، ووصل سعر التوب 525 دولار أي ما يعادل 16194.66 بالجنيه المصري، ووصل سعر البنطال 271 دولار ، وهو ما يعادل 8359.53 بالجنيه المصري. أي ان مجموع إطلالتها وصل إلى 24,554.19.

هاندا ارتشيل

وقامت هاندا أرتشيل بلم خصلات شعرها إلى الوراء مع تركه منسدلا عبر ظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر والكحل الاسود لتبرز من جمال عينيها .



وأكملت هاندا أرتشيل إطلالتها بارتداء إكسسوارات ناعمة؛ فقامت باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة بشكل كبير.