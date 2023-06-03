عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تطور جديد فى قضية النصب على صبرى عبدالمنعم.. واختفاء إنجى خورى.. وزوجة حسن شاكوش: ممكن أموت نفسى

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية..

مؤلف مشهور.. صبري عبد المنعم يكشف تطورًا صادمًا في قضية النصب عليه|خاص
كشف الفنان صبرى عبد المنعم عن التطورات الخاصة بقضية النصب التي تعرض لها منذ فترة قصيرة بمبلغ 900 ألف جنيه في منطقة المقطم بالقاهرة.

وقال صبرى عبد المنعم فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "إن الأجهزة الأمنية نجحت فى إلقاء القبض على أحد المتهمين فى قضية النصب التى تعرض لها وهو مؤلف مشهور وكان على علاقة زمالة بى 14 عاما.

 

بسبب خطوبتها الجديدة.. طلاق نادين نسيب نجيم من هادى الأسمر| تفاصيل
نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تكشف فيه عن تفاصيل طلاقها من هادى الأسمر بحكم من المحكمة؛ وذلك من خلال محاميها انطونيو فرح.

وقال أنطونيو فرح فى بيان من مكتبه : ”إن موكلتنا السيدة نادين نسيب نجيم أضحت زوجة سابقة لهادي الأسمر بعد صدور حكم استئنافي نهائي بتاريخ 2021-10-19 وتنفيذه أصولا لدى دوائر الأحوال الشخصية، وهي بالتالي عادت مسجلة ضمن قيد أهلها”.

 

بعد مطالبة أدهم نابلسى بإجهاض جنينها.. اختفاء إنجى خورى
أثارت الممثلة إنجى خورى ، حالة من الجدل الواسع بعد اختفائها التام من ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، وذلك بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان المعتزل أدهم نابلسى.

 

إيرادات الأفلام.. ليلى علوى نمبر وان ومحمد رمضان الخامس وأحمد داود الثانى
تشهد دور العرض 9 أفلام جديدة، تتنافس فى موسم الفطر السينمائي فى شباك التذاكر، وهم “هارلى” و"ابن الحاج أحمد" و"ساعة إجابة" و"يوم 13" و"مغامرات كوكو" و"بعد الشر" و"19 ب" و"شوجر دادى" و"رهبة" .

وفى السطور التالية نستعرض إجمالى الإيرادات امس التى بلغت قيمتها 991834 جنيها.  

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها
كشف ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش تفاصيل الفيديو الذى ظهر فيه شقيق شاكوش وهو يتهجم على والدتها وذلك خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “الوسط الفنى” للإعلامي أحمد عبد العزيز.

وقالت ريم طارق زوجة حسن شاكوش : إن شقيق حسن شاكوش تهجم على والدتي عندما كانت والدتي تشتكى لوالدة حسن شاكوش بسبب ما يفعله من تشهير وخوض في الأعراض وسمعتي".

 

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه
خرجت ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش عن صمتها مجددا بعد فترة من حالة الشد والجذب التى شهدتها الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة.

وكشفت ريم طارق زوجة حسن شاكوش عن بعض التفاصيل وردت على الاتهامات التى يدعيها زوجها عبر بعض وسائل الاعلام والسوشيال ميديا وذلك من خلال مكالمة تليفونية مع الإعلامى أحمد عبد العزيز فى برنامج الوسط الفنى.

 

فارق العمر 54 عاما.. نجم شهير يشكك فى أبوته
حالة من الجدل الواسع أثارها النجم العالمى ال باتشينو بعد إعلان خبر انتظاره مولودا جديدا من صديقته الكويتية نور الفلاح خاصة انه يبلغ من العمر 83 عاما وهو الامر الذى أدهش كثير من جمهوره.

والمثير فى الأمر أن ال باتشينو رغم إعلان هذا الخبر الا انه كان يشكك فى هذا الحمل ودخل مع نور الفلاح فى حالة من الجدل حيث طلب منها إجراء تحاليل “dna” حتى يتأكد من أن الطفلة التى تحملها نور الفلاح ابنته الرابعة وذلك وفقا لما جاء فى موقع tmz.

صبري عبد المنعم نادين نسيب نجيم إنجى خورى حسن شاكوش زوجة الفنان حسن شاكوش النجم العالمى ال باتشينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

قرار رسمي بشأن زوج المذيعة في قضية كلب الشيخ زايد

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

رضوى ومحمد ماتوا| القصة الكاملة لغرق شقيقين فى حمام سباحة بالغردقة

موضوعات متعلقة

مؤلف مشهور.. صبري عبد المنعم يكشف تطورًا صادمًا في قضية النصب عليه|خاص

بحبها.. قبلة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب في عيد ميلاده

بسبب خطوبتها الجديدة.. طلاق نادين نسيب نجيم من هادى الأسمر| تفاصيل

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

وفاة الممثلة مارجيت كارستنسن عن عمر 83 عاما

اعتزال النجوم يثير ضجة بالوسط الفني| ميرهان حسين تشكو التجاهل.. وأدهم نابلسى وفارس حميدة يتقربان من الله

إيرادات الأفلام.. ليلى علوى نمبر وان ومحمد رمضان الخامس وأحمد داود الثانى

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

ترشيحاتنا

رضوى ومحمد ماتوا| القصة الكاملة لغرق شقيقين فى حمام سباحة بالغردقة

هل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بنيتين؟

قطاع الأعمال: 2024.. عام افتتاح مصانع الغزل والنسيج بعد تطويرها

بعد حادث 3 قطارات.. الهند تطلق تحولًا بالسكك الحديدية بقيمة 30 مليار دولار

زيلينسكي من أوكرانيا: قواتنا جاهزة للهجوم المضاد

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث قطاريّ الهند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور من خطوبة البلوجر سارة محمد... هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا... جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

برقم صادم .. سعر إطلالة التركية هاندا أرتشيل في أحدث ظهور

خليك في الطبيعي.. 4 وصفات من مطبخك لتسلخات الصيف

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

فيديو

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

بداية الخير وختامه.. البلوجر سارة محمد تعلن خطبتها عبر إنستجرام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ