أخبار الفن| تطور جديد فى قضية النصب على صبرى عبدالمنعم.. واختفاء إنجى خورى.. وزوجة حسن شاكوش: ممكن أموت نفسى

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية..

مؤلف مشهور.. صبري عبد المنعم يكشف تطورًا صادمًا في قضية النصب عليه|خاص

كشف الفنان صبرى عبد المنعم عن التطورات الخاصة بقضية النصب التي تعرض لها منذ فترة قصيرة بمبلغ 900 ألف جنيه في منطقة المقطم بالقاهرة.

وقال صبرى عبد المنعم فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "إن الأجهزة الأمنية نجحت فى إلقاء القبض على أحد المتهمين فى قضية النصب التى تعرض لها وهو مؤلف مشهور وكان على علاقة زمالة بى 14 عاما.

بسبب خطوبتها الجديدة.. طلاق نادين نسيب نجيم من هادى الأسمر| تفاصيل

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تكشف فيه عن تفاصيل طلاقها من هادى الأسمر بحكم من المحكمة؛ وذلك من خلال محاميها انطونيو فرح.

وقال أنطونيو فرح فى بيان من مكتبه : ”إن موكلتنا السيدة نادين نسيب نجيم أضحت زوجة سابقة لهادي الأسمر بعد صدور حكم استئنافي نهائي بتاريخ 2021-10-19 وتنفيذه أصولا لدى دوائر الأحوال الشخصية، وهي بالتالي عادت مسجلة ضمن قيد أهلها”.

بعد مطالبة أدهم نابلسى بإجهاض جنينها.. اختفاء إنجى خورى

أثارت الممثلة إنجى خورى ، حالة من الجدل الواسع بعد اختفائها التام من ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، وذلك بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان المعتزل أدهم نابلسى.

إيرادات الأفلام.. ليلى علوى نمبر وان ومحمد رمضان الخامس وأحمد داود الثانى

تشهد دور العرض 9 أفلام جديدة، تتنافس فى موسم الفطر السينمائي فى شباك التذاكر، وهم “هارلى” و"ابن الحاج أحمد" و"ساعة إجابة" و"يوم 13" و"مغامرات كوكو" و"بعد الشر" و"19 ب" و"شوجر دادى" و"رهبة" .

وفى السطور التالية نستعرض إجمالى الإيرادات امس التى بلغت قيمتها 991834 جنيها.

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

كشف ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش تفاصيل الفيديو الذى ظهر فيه شقيق شاكوش وهو يتهجم على والدتها وذلك خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “الوسط الفنى” للإعلامي أحمد عبد العزيز.

وقالت ريم طارق زوجة حسن شاكوش : إن شقيق حسن شاكوش تهجم على والدتي عندما كانت والدتي تشتكى لوالدة حسن شاكوش بسبب ما يفعله من تشهير وخوض في الأعراض وسمعتي".

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

خرجت ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش عن صمتها مجددا بعد فترة من حالة الشد والجذب التى شهدتها الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة.

وكشفت ريم طارق زوجة حسن شاكوش عن بعض التفاصيل وردت على الاتهامات التى يدعيها زوجها عبر بعض وسائل الاعلام والسوشيال ميديا وذلك من خلال مكالمة تليفونية مع الإعلامى أحمد عبد العزيز فى برنامج الوسط الفنى.

فارق العمر 54 عاما.. نجم شهير يشكك فى أبوته

حالة من الجدل الواسع أثارها النجم العالمى ال باتشينو بعد إعلان خبر انتظاره مولودا جديدا من صديقته الكويتية نور الفلاح خاصة انه يبلغ من العمر 83 عاما وهو الامر الذى أدهش كثير من جمهوره.

والمثير فى الأمر أن ال باتشينو رغم إعلان هذا الخبر الا انه كان يشكك فى هذا الحمل ودخل مع نور الفلاح فى حالة من الجدل حيث طلب منها إجراء تحاليل “dna” حتى يتأكد من أن الطفلة التى تحملها نور الفلاح ابنته الرابعة وذلك وفقا لما جاء فى موقع tmz.