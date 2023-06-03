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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مؤلف مشهور.. صبري عبد المنعم يكشف تطورًا صادمًا في قضية النصب عليه|خاص

صبرى عبد المنعم
صبرى عبد المنعم

كشف الفنان صبرى عبد المنعم عن التطورات الخاصة بقضية النصب التي تعرض لها منذ فترة قصيرة بمبلغ 900 ألف جنيه في منطقة المقطم بالقاهرة. 

وقال صبرى عبد المنعم فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "إن الأجهزة الأمنية نجحت فى إلقاء القبض على أحد المتهمين فى قضية النصب التى تعرضت لها وهو مؤلف مشهور وهو كان على علاقة زمالة بى 14 عاما. 

صبرى عبد المنعم 

كشف الفنان القدير صبري عبد المنعم، في لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل تعرضه لعملية نصب في شقة على يد أحد أصدقائه في الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه خسر جميع ممتلكاته المادية "شقة عمرة"، والتي جمعها علي مدار سنوات حياته.

وقال صبري عبد المنعم، إن الشقة مقرها المقطم وإنه لا يمتلك غيرها ولا يمتلك أي ممتلكات أخرى، وأوضح أن صديقه أخبره بأنه وجد مشتريا لشقة المقطم، وحينما اطلع على العقد وجده مكتوبا عليه شركة سعودية، فجعل قلبه يطمئن.

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وأضاف أنه حينما ذهب للشهر العقاري وقت تسجيل عقود الشقة، تفاجأ بأنها تم تسجيلها باسم سيدة أخرى، وأنه وقتها أجرى عملية قلب مفتوح وليس بكامل تركيزه، وأنه لم يتمكن من صرف الشيك في البنك، لأنه مكتوب باسم سيدة أخرى.

وأكد أنه تواصل مع الجهات الأمنية بعد اكتشاف تعرضه لـ عملية  نصب، وأن القضية الآن في مرحلة التحقيقات و قدم الشكر للجهات الأمنية.

و يذكر أن الفنان صبري عبد المنعم كان قد شارك في رمضان 2023 بمسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف و جسد شخصيته الشيخ راشد وتحدث أنه سعيد جدا بالعمل مع المخرج خالد يوسف و يتمني العمل معة مرة أخرى. 

مسلسل سره الباتع من  بطولة أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني،أحمد عبد العزيز، ريم مصطفي ، حنان مطاوع، وإخراج خالد يوسف ، وتأليف الأديب الكبير يوسف إدريس.

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