نهائي دوري الأبطال.. 4 قرارات صارمة لمدرب الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلي

اتخذ البلجيكي سفين فاندنبروك، مدرب فريق الوداد المغربي مجموعة من القرارات الصارمة في القاهرة، من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين، قبل مواجهة يوم غد الأحد، أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشفت تقارير اعلامية مغربية أن فاندنبروك مدرب الوداد المغربي أصدر فرمانا بمنع القنوات المصرية من التواجد في مقر إقامة النادي المغربي بالقاهرة.

تدريبات مغلقة لـ الوداد

وأفادت التقارير المغربية أن مدرب الوداد المغربي قرر منع حضور وسائل الإعلام في التدريبات الخاصة بالفريق باستثناء التي يشرف عليها الاتحاد الافريقي "الكاف".

وذكرت التقارير المغربية أن مدرب الوداد المغربي طالب لاعبي الفريق الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام والتركيز على مواجهة النادي الأهلي غدا الأحد.

وأضافت التقارير أن مدرب الوداد المغربي فرض على أعضاء المكتب المسير الذي رافق بعثة النادي المغربي إلى القاهرة بعض التعليمات المشددة استعدادا لمواجهة النادي الأهلي غدا الأحد.

وشددت التقارير على أن قرارات البلجيكي فاندنبروك تأتي لعدم تشتيت تركيز لاعبي الوداد المغربي والتركيز على المواجهة الهامة أمام الأهلي غدا الأحد.

الأهلي يستضيف الوداد المغربي غدا

يستضيف النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، غدا الأحد في تمام التاسعة مساء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب بين النادي الأهلي والوداد المغربي يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في تمام العاشرة مساء.

يذكر أن الوداد المغربي هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.