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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار صيفية في وادي السعال بـ سانت كاترين

فرحة المطر
فرحة المطر

شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء مساء اليوم السبت، تقلب حالة الطقس، وغطت السحب سماء منطقة  وادي السعال التابعة للمدينة، أعقبها تساقط أمطار متوسطة بها، دون حدوث سيول حتى الآن.


وقال على عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن حالة الطقس مستقرة بالمدينة فيما عدا منطقة السعال التي تبعد عن المدينة بنحو 50 كيلو متر، فقط غطت السحب سماء المنطقة، وأعقبها تساقط أمطار متوسطة الحدة مستمرة حتى الآن.


وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بالمدينة عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار، وجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمحافظة، والتأكد من جاهزية معدات الحملة للتحرك فور حدوث أي طوارئ، مع التأكيد على الوفود السياحية التي صعدت جبل موسى اليوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وإتباع تعليمات الدليل البدوي والالتزام بها.


توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة على جنوب سيناء نهارًا، ونشاط محدود في حركة الرياح، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء.

 

امطار وادي السعال

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Screenshot_٢٠٢٣-٠٦-٠٣-١٧-٥٨-٢٤-٩٨٧_com.facebook.katana
Screenshot_٢٠٢٣-٠٦-٠٣-١٧-٥٨-٢٤-٩٨٧_com.facebook.katana
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امطار صيفية وادي السعال سانت كاترين أخبار طقس

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