باريس ولبنان.. وائل كفوري يكشف عن حفلاته القادمة

كشف المطرب اللبناني وائل كفوري عن قائمة حفلاته التى تعاقد عليها الفترة القادمة، وذلك من خلال طرح البوسترات الدعائية للحفلات كنوع من أنواع الترويج.

حفل الصيف فى لبنان

كشف وائل كفوري أنه تعاقد على إحياء حفل غنائى يوم 29 من شهر يوليو القادم فى لبنان، وبعدها يغادر إلى باريس لبدء حفلاته هناك.



حفل وائل كفوري فى لبنان يحيه بمفرده على عكس جميع حفلاته والتى كانت يقدمها خلال الفترة الماضية بجانب العديد من المطربين ومنهم إليسا وناصيف زيتون وأخرين.



حفل وائل كفوري فى باريس

ويحي وائل كفوري أولى حفلاته بباريس يوم 27 من شهر أكتوبر القادم، ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر هذا الحفل خلال الأسابيع القليلة القادم.

وائل كفورى

وكانت قد كشفت عدد من الصحف اللبنانية ، عن زواج الفنان وائل كفوري من حبيبته الأولى بعد فراق بينهما دام 19 عاما وهو ما مثل حالة من الجدل الواسع.

وأوضحت الصحف اللبنانية ، أن الفتاة تدعى ماجدة أليموس ومن المقرر أن يتم الزواج غدا فى قبرص حيث يقتصر حفل الزواج على أهل العروسين فقط.

وأشارت الصحف اللبنانية ، إلى أن ماجدة كانت تصاحب وائل كفوري فى عدد من الحفلات الفترة الماضية وهو الأمر الذى أكد على وجود علاقة حب بينهما.

وبدأت قصة حب الثنائي وائل كفوري وحبيبته ماجدة أليموس منذ عام 2004، وهي العلاقة التي استمرت على مدار عام لتنتهي بالفراق عام 2005، بعد معارضة أهل الثنائي تلك العلاقة، إلا أن الحب استمر يكبر داخل القلب، على مر السنوات.

ولم ينس المطرب وائل كفوري قصة حبه، وتحدث عنها مرتين الأولى كانت عام 2005 في أحد الحوارات الصحفية.

وقال إنه يعيش قصة حب مع فتاة غير لبنانية يهدي لها معظم أغانيه العاطفية والمرة الثانية خلال لقائه في أحد اللقاءات التليفزيونية، مضيفا أنه عرف الحب في حياته مرة واحدة دون ذكر أي تفاصيل.