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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

5 أغسطس .. كاظم الساهر يحيى حفلا في تركيا

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يستعد المطرب العراقي كاظم الساهر لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 5 من شهر أغسطس القادم فى تركيا وتحديدا فى مدينة اسطنبول.

الحفل يقام ضمن سلسلة حفلات المطرب كاظم الساهر خلال فصل الصيف حيث يقدم كاظم خلال هذه الفترة العديد من الحفلات يبدأها بحفلته مع حسين الجسمي فى دبي ثم يليها بحفل ضخم بالمغرب.

 

حفل كاظم الساهر وحسين الجسمي 

 

حددت الشركة المنظمة لحفل حسين الجسمي وكاظم الساهر يوم 1 من شهر يوليو القادم  موعدا لإقامة الحفل المنتظر بينهما في دبي.

الحفل يقام داخل منطقة أرينا دبي وسط حضور عدد كبير من الجمهور العربي والإماراتي، ومن المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل خلال أيام قليلة من الآن.
 

وتعتبر هذه الحفل هى الحفلة الأولى لموسم حفلات الصيف فى دبي والتى تبدأ يوم 1 يوليو وتنتهى مع نهاية فصل الصيف.

 

كاظم الساهر فى المغرب 

تشهد الدار البيضاء خلال موسم احتفالات عيد الأضحى حفلا غنائيا يضم مجموعة من المطربين المتميزين، وعلى رأسهم المطرب كاظم الساهر وأصالة ونجوى كرم وماجد المهندس.

الحفل يبدأ التحضير له خلال هذه الفترة وبدأت الشركة المنظمة فى الترويج له عبر صفحاتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

 

 آخر حفلات كاظم الساهر

 وكانت آخر حفلات كاظم الساهر الغنائية بجدة يوم 27 من شهر إبريل الماضي والتى حضرها عدد كبير من جمهوره السعودي والعربي. 

وقدم كاظم الساهر خلال هذا الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التى تفاعل معها الجمهور.

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