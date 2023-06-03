طرف به | الكرملين : فرنسا لا يمكنها التوسط لحل الصراع الأوكراني

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، إن فرنسا لا يمكن أن تكون وسيطا في حل النزاع الأوكراني، لأنها طرف فعلي في هذا الصراع وتقف إلى جانب كييف، تعليقا على اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقد قمة سلام في باريس.

وأشار بيسكوف في تصريحات صحفية -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه "لا يمكن تعريف فرنسا على أنها دولة محايدة لتلعب دور الوسيط، مثل البرازيل أو الصين أو الدول الأفريقية على سبيل المثال.. لم يعد بإمكان فرنسا القيام بذلك لأن فرنسا مشاركة نشطة (في الحرب) بحكم الأمر الواقع".

وأضاف بيسكوف أن "أوكرانيا أصبحت ببساطة أداة للحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا، وبالتالي فإنه من غير المجدي التعامل معها في حل النزاع"، موضحا أن الصراع أصبح بالفعل أوسع يشارك فيه الغرب بشكل جماعي ضد روسيا.

ونوه المتحدث باسم الكرملين عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال منفتحًا على أي اتصال من شأنه أن يسمح بتحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة بالوسائل السلمية، لكن الغرب لا يوفر مثل هذه الفرصة.

وفي سياق آخر، أكد بيسكوف أنه لن يُسمح للصحفيين من دول غير صديقة بتغطية منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي سيقام في الفترة بين 14 و17 يونيو الجاري في مدينة سان بطرسبرج الروسية، والذي يحضر بوتين عامة جلسته العامة.

