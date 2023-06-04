بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

عيد ميلاد زوجة حمو بيكا.. مؤدي المهرجانات حمو بيكا احتفل يوم الجمعة الماضي بعيد ميلاد زوجته شمس في أحد أماكن السهر الشهيرة بالقاهرة.

عيد ميلاد زوجة حمو بيكا

حمو بيكا حرص على تقديم هدية ثمينة لزوجته خلال حفل عيد الميلاد، كانت عبارة عن سلسلة من الذهب وزنها يقارب النصف كيلو جرام، أي يتخطى سعرها ما يقرب من مليون جنيه.

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