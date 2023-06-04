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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أمين المجلس الأعلى للآثار يكشف رد فعل جيل بايدن على زيارة الأهرامات

صدى البلد

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري إن جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي، كانت سعيد سعيدة بزيارة الأهرامات، و"قدمنا لها شرحا عن تفاصيل بناء الأهرامات وقصة أبو الهول".

هدية تذكارية

وأضاف وزيري في تصريحات تلفزيونية "قمنا مع السيدة جيل بايدن بزيارة الأهرامات وتحدثنا عن طريقة بناء الأهرامات وارتفاعها، كما أخبرناها عن حجم الاكتشافات الأثرية اليومية، والتقطت صورا تذكارية أمام الأهرامات، وقدمنا لها هدية تذكارية عبارة عن مستنسخ من الآثار وليس آثارا".

وتابع: "إن جيل بايدن أعربت عن سعادتها بزيارة الأهرامات بكتابة منشور على صفحتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

متابعة جيدة للأهرامات والحضارة المصرية،

وأضاف وزيري: يبدو أنها متابعة جيدة للاهرامات والحضارة المصرية، وسألت عن المتحف المصري الجديد وشرحت لها كافة التفاصيل بالأخص قطع توت عنخ أمون المتميزة، وقالت 10 أيام ليست كافية أنها تزور كل الأماكن الأثرية".

وكتبت جيل بايدن على "تويتر" أكثر من مرة لتعبر عن سعادتها في مصر، وغردت: "شكرا على الترحيب الحار في مصر "أم الدنيا"، وعادت جيل بايدن لتكتب عبر تويتر أيضا، بعد زيارتها إلى الجامع الأزهر: "من خلال فهم ديانات بعضنا البعض، أعتقد أنه يمكننا إيجاد أرضية مشتركة وتوحدنا رغبتنا في الحقيقة والمحبة والعدالة والشفاء"، وأضافت: "شكرا لجامع الأزهر من أجل استضافتي".

وعن زيارتها إلى منطقة أهرامات الجيزة غردت جيل بايدن: "يا لها من بداية رائعة ليومي، لقد كنت محظوظة بزيارة أهرامات الجيزة الرائعة".

وعن ملف استرداد الآثار من الخارج، قال وزيري إن "مصر استرجعت أكثر من 30 ألف قطعة أثرية من الخارج، كما أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة الآثار ووزارة الخارجية، من أجل استرداد القطع الأثرية من الخارج ونحن نعلن عن أي آثار تعود من الخارج".

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار جيل بايدن الأهرامات بناء الأهرامات ابو الهول

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أمين المجلس الأعلى للآثار يكشف رد فعل جيل بايدن على زيارة الأهرامات

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