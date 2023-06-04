رابط التقديم لرياض الأطفال 2023 والصف الأول الابتدائي| تعليم مطروح تعلن تغييره

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة مطروح، خبرًا عاجلاً على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن رابط التقديم لرياض الاطفال 2024 والصف الأول الابتدائي.

حيث قالت مديرية التربية والتعليم محافظة مطروح: نحيط علم السادة أولياء الأمور أنه قد تم تغيير رابط التقديم لرياض الاطفال 2024 والصف الأول الابتدائي.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة مطروح، أن رابط التقديم لرياض الاطفال 2023 والصف الأول الابتدائي أصبح الوصول إليه من خلال الضغط على : https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/register

وبالدخول على رابط التقديم لرياض الأطفال 2024 والصف الأول الابتدائي https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/register يكون هناك اختياران إما إدخال بيانات لإنشاء حساب جديد أو الضغط على حفظ واستمرار في حالة وجود حساب بالفعل

بيان تعليم مطروح

رابط التقديم لرياض الأطفال 2024 مطروح

وفي حالة وجود حساب بالفعل لولي الأمر على رابط التقديم لرياض الأطفال 2024 والصف الأول الابتدائي https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/register ، يكون عليه إدخال الرقم القومي وكلمة المرور، ثم الضغط على دخول.

جدير بالذكر أن التقديم لرياض الأطفال 2024 في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات سيظل مستمراً خلال الفترة 01-06-2023 وحتي 30-06-2023 ، مع مراعاة الضوابط الآتية :