رابط التقديم لرياض الأطفال 2023 والصف الأول الابتدائي| تعليم مطروح تعلن تغييره

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة مطروح، خبرًا عاجلاً على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن رابط التقديم لرياض الاطفال 2024 والصف الأول الابتدائي.
حيث قالت مديرية التربية والتعليم محافظة مطروح: نحيط علم السادة أولياء الأمور أنه قد تم تغيير رابط التقديم لرياض الاطفال 2024 والصف الأول الابتدائي.
وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة مطروح، أن رابط التقديم لرياض الاطفال 2023 والصف الأول الابتدائي أصبح الوصول إليه من خلال الضغط على : https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/register
وبالدخول على رابط التقديم لرياض الأطفال 2024 والصف الأول الابتدائي https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/register يكون هناك اختياران إما إدخال بيانات لإنشاء حساب جديد أو الضغط على حفظ واستمرار في حالة وجود حساب بالفعل
رابط التقديم لرياض الأطفال 2024 مطروح
وفي حالة وجود حساب بالفعل لولي الأمر على رابط التقديم لرياض الأطفال 2024 والصف الأول الابتدائي https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/register ، يكون عليه إدخال الرقم القومي وكلمة المرور، ثم الضغط على دخول.
جدير بالذكر أن التقديم لرياض الأطفال 2024 في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات سيظل مستمراً خلال الفترة 01-06-2023 وحتي 30-06-2023 ، مع مراعاة الضوابط الآتية :
- لا يجوز الاستثناء من موعد التقديم لرياض الأطفال 2024 في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.
- تلتزم المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التقديم لرياض الأطفال 2024 علي الموقع وحتى إعلان نتيجة تتسيق القبول.
- التقديم لرياض الأطفال 2024 يكون ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط محل الإقامة محافظة القاهرة.
- التقديم لرياض الأطفال 2024 على الموقع الإلكتروني يتم بالبيانات المطلوبة صحيحة
- إذا تم القبول على رابط التقديم لرياض الأطفال 2024 لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.
- لابد من دفع قيمة استمارة نتيجة التقديم لرياض الأطفال 2024 بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.
- أي تزوير أو خطأ في بيانات التقديم لرياض الأطفال 2024 يتحمل ولي الأمر المسئولية القانونية.
- متابعة نتيجة التقديم لرياض الأطفال 2024 مسئولية ولى الأمر فقط في المدة المحددة.
- يتم دفع المصروفات بعد إعلان نتيجة التقديم لرياض الاطفال 2024 على الموقع في كل مدرسة فى مدة 15 يومًا وإلا يعتبر القبول لاغيًا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.
- في القاهرة.. يمكن لولى الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل (لا تخضع للمربع السكنى) أو التجريبية (تخضع للمربع السكنى فقط محافظة القاهرة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنًا.