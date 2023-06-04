السجن 6 سنوات لـ «ديلر» الهيروين في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسان بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

مدينة نصر

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 160 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم في يوم 9 نوفمبر 2022، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أنه وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم للمواد المخدرة، فانتقل لمحل تواجده وأبصره محرزًا لفافة بلاستيكية شفافة يظهر منها مسحوق بيچ اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر عليه على 36 كيس بلاستيكي يحوي كل منهما ذات جوهر المخدر وبمواجهته بهم أقر بإحرازهم في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.