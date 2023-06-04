معرض جديد لتوزيع الأثاث المنزلي مجانا بقرى بالدقهلية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية تحت قيادة الدكتور وائل عبدالعزيز، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معرضاً لتوزيع الأثاث المنزلي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى قرى كفر علي والحاجبي وكفر الجوهري والدبونية وميت العز بمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية.

وصرح الدكتور وائل عبدالعزيز، أن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان تمامًا.

وأكد عبدالعزيز على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الأثاث المنزلى من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة وأنه حتى الآن تم توزيع العديد من الأثاث والأجهزة الكهربائية في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأوضح شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد أن منازل هذه الأسر تفتقر إلى وجود أثاث وان ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها لأثاث مناسب.

يذكر أن توزيع الأورمان للأثاث والأجهزة الكهربائية يأتي استكمال لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

IMG-20230604-WA0004

IMG-20230604-WA0005

IMG-20230604-WA0003