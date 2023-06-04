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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الجيش العراقي: الضربات المتوالية أضعفت منظومة "داعش" القيادية

صدى البلد

أطلقت القوات العراقية المرحلة الخامسة من عملية "سيوف الحق" ضد تنظيم داعش الإرهابي، التي تهدف لمجابهة عناصر التنظيم واستهداف مواقعهم بشكل رئيسي، استنادًا إلى المعلومات والتقارير الاستخباراتية عالية الدقة.

وأكد اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم العمليات المشتركة بالجيش العراقي، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المرحلة من عملية "سيوف الحق" تتم في 3 مواقع، بالأخص الواقعة بين إقليم كردستان والقوات المركزية العراقية، التي كانت تعد أبرز المواقع التي تشهد تواجدًا كبيرًا لعناصر التنظيم.

وأضاف أن هذه العمليات سبقتها سلسلة من الضربات الجوية لطيران الجيش العراقي، التي استندت إلى معلومات وتقارير استخباراتية حول مواقع تمركز العناصر الإرهابية، مشيرًا إلى أنه تمت تصفية 145 إرهابيًا، منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي.

وأشار إلى أن الجيش العراقي نجح في تصفية 12 إرهابيًا خلال اليومين الماضيين، مرجعًا هذه النجاحات المتوالية إلى دقة المعلومات الاستخباراتية وضربات الطيران العراقي المستمرة على أماكن تمركز الإرهابيين، وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق نجاحات كبيرة على المستوى العسكري، خلال الأشهر الماضية.

ونوه "الخفاجي" بأن الضربات المتلاحقة لعناصر التنظيم أسهمت في انهيار منظومته القيادية، خاصةً مع استهداف القوات العراقية للمواقع التي كان يعتقد الإرهابيون أنها آمنة وبعيدة عن مرمى ضربات الجيش العراقي.
 

اللواء تحسين الخفاجي الجيش العراقي القوات المركزية العراقية القوات العراقية ضربات الطيران العراقي

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