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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

من هي الأميرة المتبرعة بكل مجوهراتها لبناء جامعة القاهرة؟.. تفاصيل تاريخية مدهشة

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى ميلاد "فاطمة اسماعيل"، الأميرة التي تبرعت من مالها الخاص لإنشاء الجامعة الاهلية المصرية.

 تلك الأميرة التي ولدت فى 3 يونيو  1853، هى إحدى بنات الخديوي إسماعيل من زوجته شهرت فزا هانم ، تفردت بحبها العام للخير ومساهمتها فى الأعمال الخيرية ، كما تعودت على تذوق الفن و الثقافة ، و أهتمت برعاية العلم لكنها لم تتمكن من دخول الجامعة لمنع الفتيات فى ذلك الوقت من الإلتحاق بالجامعة ..

وأعلنت الأميرة فاطمة، تحملها كافة تكاليف البناء التى بلغت 26 ألف جنيهًا من مالها الخاص لبناء الجامعة المصرية ، تم ذلك بإهداءها بعض جواهرها و حليها لإدارة الجامعة ، وقد عرضت الأميرة المجوهرات للبيع فى الجامعة لكنها لم توفق ، فقررت الإدارة بيعها فى الخارج ، و هذه الجواهر هى :
 عقد من الزمرد يحتوى على قطع ألماس البرلنت حول كل قطعة ، هدية من السلطان عبد العزيز لوالدها .

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 أربعة قطع موروثة من سعيد باشا وهي :
سوار من الماس البرلنت يحتوى على جزء دائرى يتوسطه حجر يزن حوالى 20 قيراط ، حوله 10 قطع كبيرة مستديرة ، مُركب قطع مربعة الشكل بسلسلة السوار منها 18 قطعة كبيرة و 56 قطعة أصغر منها حجمًا .
ريشة من ألماس البرلنت مركب عليها حجارة مختلفة الحجم ، و شكلها قلب يخترقه سهم .

عقد يحتوى على سلسلة ذهبية تتدلى منها حجر كبير وزنه 20 قيراط و حجرين صغيرين وزن كلٍ منهما 12 قيراط ، تتكون الأحجار من ألماس البرلنت .
خاتم مركب عليه فص هرمى من الماس ، لونه مائل إلى الزرقة .

أوكلت الجامعة للدكتور محمد علوى باشا عملية بيع المجوهرات ، و قد باعها بسعر مناسب في ذلك الوقت و هو حوالى 70000 جنيهًا ، ساهمت في بناء الجامعة .

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