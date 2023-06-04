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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح وحدتين للعناية المركزة بـ مستشفى إطسا المركزي

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الافتتاح

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الأحد، وحدتين للعناية المركزة بمستشفي إطسا المركزي إحداهما للكبار والثانية للأطفال، مجهزتين بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، وبتكلفة تبلغ نحو 3 مليون جنيه، تبرعاً من أحد رجال الأعمال الإماراتيين.

حضر الافتتاح الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ورجل الأعمال الإماراتي المهندس بطي محمد خليفة المزروعي، ورجل الأعمال محمد عبدالله راشد الحبسي، والنائبة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب، واللواء عصام القاضي أمين لجنة الشئون الصحية بالأمانة المركزية لحزب حماة الوطن، والدكتورة مها الأنصاري أمين لجنة التواصل الشعبي بالأمانة المركزية، واللواء أحمد عبدالرحيم مساعد رئيس الحزب، والأستاذ محسن عليوة مساعد رئيس الحزب، والدكتور محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد، والأستاذ فراج عاشور نائب رئيس قطاع شمال الصعيد، والأستاذ الحسيني مصطفي أمين الحزب بمحافظة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والدكتور حسام خليل مدير مستشفي إطسا المركزي، وعدد من قيادات حزب حماة الوطن، والقيادات الطبية والتنفيذية والشعبية.

عقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، وحدتي العناية المركزة، اللتين تضمان 4 أجهزة تنفس صناعي، و6 أجهزة مونيتور، و6 سرنجات كهربائية للمحاليل، و3 مضخات محاليل، وجهازي صدمات، إضافة إلى عربة صدمات، و2 شفاط كهربائي، و2 وسادة كهربائية، و3 منظار حنجري، واستمع محافظ الفيوم، لعرض توضيحي حول مكونات الوحدتين وآليات العمل بهما، كما اطمأن على المرضى داخل الوحدتين، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في خدمة المواطن.

وقدم محافظ الفيوم، شكره وتقديره لرجل الأعمال الإماراتي المهندس بطي محمد خليفة المزروعي، لدوره في إنشاء وحدتي العناية المركزة، وتزويدهما بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك لخدمة المرضي الذين يحتاجون لرعاية خاصة، مثمناً جهود دولة الإمارات الشقيقة وتعاونها المستمر في مختلف القطاعات والمجالات التنموية والخدمية.

وأكد "الأنصاري" أن المنظومة الصحية بالفيوم، تمتاز بتوافر فريق طبي متميز من الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالقطاع الصحي، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصحي من وجود مجموعة من التحديات فى البنية الخاصة بالمستشفيات، مؤكداً أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية.

 

 

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79,1 % .. شاهد

 

 

 

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 مساء اليوم

 

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