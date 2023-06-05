صالون حديث الأربعاء يناقش الببلومانى الأخير للكاتب شريف عبد المجيد

يستضيف صالون "حديث الأربعاء" الكاتب القصصي شريف عبد المجيد لمناقشة المجموعة القصصية "الببلوماني الأخير"، وذلك فى تمام السابعة من مساء الأربعاء المقبل.

ويحضر ويناقش العمل الناقد الدكتور عادل ضرغام، والناقد الدكتور شريف الجيار، وتدير اللقاء الدكتورة شهد مختار.

شريف عبد المجيد، قاص وسيناريست ومصور مصري من مواليد القاهرة شارع الخليفة بالقاهرة القديمة، أصدر ستة مجموعات قصصية، أحدثها "بالحجم العائلي"، وكتاب مصور يوثق أحداث ثورة يناير عبر الرسم الجرافيتي تحت عنوان "أرض أرض..حكاية ثورة الجرافيتي" الذي فاز بجائزة أفضل كتاب فني عام 2012.

كما نظم معارض فنية للتصوير الفتوتغرافي ليعرض فيها أعماله الفتوتوغرافية ترشح لعدة جوائز في مجالي الفن والأدب، من بينها جائزة ساويرس لشباب الكتاب في القصة القصيرة عام 2008.

في مجال الأدب، ألف عبد المجيد ست مجموعات قصصية ألا وهم "تاكسي أبيض"، و"صولو الخليفة"، و"الجريمة الكاملة"، و"مقطع جديد لأسطورة قديمة"، و"خدمات مابعد البيع"، وأخيراً "بالحجم العائلي"، وألف أيضاً ثلاث نصوص مسرحية ألا وهم "الوصية قاطع طريق" و"كونشرتو الزوجين" و"الراديو"، ونظراً لقلة اهتمام دور النشر بالمسرحيات مقارنة بإهتمامها بالروايات والقصص القصيرة والشعر، وعدم توفير التمويل الكافي للمسارح وغياب حرية التعبير، توقف عبد المجيد عن كتابة المسرحيات. وعلى الرغم من أنه قيل أن بعض أعماله الأدبية اتخذت الطابع السياسي، من بينها المجموعات القصصية "خدمات ما بعد البيع"، و"فرق توقيت"، و"جريمة كاملة"، حرص عبد المجيد عن الإبتعاد عن التعسف وأن تكون كتاباته في نطاق مقتضيات العمل.