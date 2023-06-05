مناقشة "تمشية قصيرة مع لولو" لمحمد خير فى الكتب خان 14 يونيو

تستضيف الكتب خان لقاء مع الكاتب محمد خير لمناقشة أحدث أعماله القصصية، تمشية قصيرة مع لولو من إصدارات الكتب خان للنشر وذلك يوم الأربعاء الموافق 14 من يونيو الحالى، ويناقش الكاتب ويقدم العمل، الشاعر والصحفى يحيى وجدى.

وتضم المجموعة القصصية ثماني عشرة قصة قصيرة منها خمسة قصص تطل فيها كل من شخصية الأب مع ابنه أو ابنته.

وتقدم قصص تمشية قصيرة مع لولو مستويات عدة من التلقي، يمكن للجميع أن يرى نفسه فيها حيث يتتبع فيها عبر سرده القصصي مجموعة متنوعة من الحالات الإنسانية المختلفة بدءا من طفل يطارد عصفور أمه "الواشي"، أو الطالب الذي يفر من فتاة جامعية تدمن التبرع بالأعضاء، أو الشاب الذي تطارده رسائل الراحلين بالنصيحة، ويتأمل خير ضياع الجوهر الإبداعي في هيئة فتاة تنسخ اللوحات إلى أن تمتلئ المدينة بأعمال مقلدة، أو مطرب شهير ينسلخ من جلده بادعاء الموت، ثم ينبعث كنسخة مزيفة من نفسه.

يمتد السرد المكتمل لدى خير إلى عوالم نفسية رسمها برشاقة، فالهلوسة والفصام وغيرها تعني أن الشخص لم يعد كما كان، كما تتحرك ذاكرته مثل كاميرا وثائقية تخلد أماكن متنوعة.

يذكر أن محمد خير شاعر وقاص من مواليد القاهرة 1978، صدر له: "تمشية قصيرة مع لولو" عام 2023، "أنا أعرف" ديوان للأطفال عام 2022 ، "إفلات الأصابع" رواية عام 2018 "العادات السيئة للماضي" شعر عام 2015، "رمش العين"- قصص عام 2014 ، "سماء أقرب" رواية عام 2013 "، و"عفاريت الراديو" قصص قصيرة عام 2008.