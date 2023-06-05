لو امكانياتك محدودة.. موبايل أندرويد بسعر 4000 جنيه فقط

قدمت معظم الشركات بالفعل هواتف بمميزات رائعة خاصة الشركات الصينية التي تنافس سامسونج وشاومي وأوبو وهي شركة لافا الصينية مع هاتف Lava Blaze 5G.

ولحسن الحظ يأتي هاتف Lava Blaze 5G مع عرض مميز في موقع أمازون الهند بقيمة 27% ليصل سعره بعد التخفيض إلى 10999 روبية هندية (أي ما يعادل 4000 جنيه مصري تقريبا ).

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مواصفات هاتف Lava Blaze 5G

يتميز هاتف Lava Blaze 5G بشاشة نوع LCD بقياس 6.5 بوصة مع جودة عرض HD + ومعدل تحديث 90 هرتز مع وجود نوتش، و يتضاعف زر الباور ليكون بمثابة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

وتحتوي اللوحة الخلفية على وحدة كاميرا مستطيلة تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة عمق ووحدة ماكرو. في المقدمة ، يتميز الهاتف الذكي بصور سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

تم تجهيز Lava Blaze 5G بمعالج Dimensity 700 مع دعم 8 نطاقات 5G. ويتم تقديم الهاتف بخيارات ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت و 6 جيجابايت إلى جانب 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية و 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية مع دعم فتحة بطاقة microSD المخصصة. و يأتي الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 12 ، و يتم دعم هاتف Lava Blaze 5G بوحدة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

وتشمل خيارات الاتصال على الهاتف بطاقة SIM المزدوجة و Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.1 و GPS ومنفذ USB من النوع C ومقبس صوت بقياس 3.5 مليمتر.