وكيل تعليم كفر الشيخ: غرف العمليات لم ترصد مخالفات بالدبلومات الفنية

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من لجان الدبلومات الفنية، منها سيدي طلحة الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، مشدداً علي عدم حيازة المحمول لكل من العاملين باللجنة والطلاب.

كما شدد وكيل الوزارة على وتوفير كل سبل الراحة للطلاب، كما تابع أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية والتواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.



وقال وكيل التعليم، لم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي مخالفات، مؤكداً فقد ادي 21722 في الدبلومات الفنية اليوم في المواد الفنية بالتعليم الصناعي، ومواد زراعية بالتعليم الزراعي ومواد فندقية بالتعليم الفندقي ومواد تجارية بالتعليم التجاري .