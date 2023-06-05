عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس: نعمل لتوفير كافة المرافق والدعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكدت الدكتورة رنا الهلالي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن الجامعة تعمل بشفافية كاملة على توفير كافة المرافق والدعم لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الكليات، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان حصول الطلاب على الرعاية الصحية والنفسية والمعنوية اللازمة لتحقيق نجاحهم الأكاديمي والشخصي.

txt

لطلاب الجامعات.. تعرف على العقوبات الكاملة حال مخالفة قواعد الامتحانات

txt

الليلة.. كورال جامعة عين شمس في ضيافة برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب

وأوضحت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن تلك الخطوات تعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة شاملة وداعمة لجميع الطلاب، وتعزز المساواة والتكافؤ في فرص التعليم، وتعتبر هذه الرعاية الشاملة جزءًا من مبادرات الجامعة لتعزيز التنمية الشخصية والأكاديمية لجميع طلابها، بغض النظر عن قدراتهم واحتياجاتهم الخاصة.

ولفتت الدكتورة رنا الهلالي، إلى أن توفير مرافق ملائمة ومناسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة يعكس التزام الجامعة بالتنمية الشاملة للمجتمع وتوفير بيئة تعليمية تشجع على التفاعل والتعاون بين الطلاب من جميع الخلفيات.

وأضافت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن المركز يشارك الطلاب  في دورات تدريبية تعد لهم خصيصاً بمركز الخدمة العامة ومركز الإبصار وذلك في نفس الفترة من إجازة نصف العام وأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني وعلى نفقة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي .

بالاضافة إلى إعداد لجان خاصة للامتحانات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين- ضعاف البصر) من خلال توفير ملاحظ يقوم بالكتابة للطالب ، وفي حالة مواد اللغات يقوم القسم المختص بتوفير معيد او احد المختصين لضمان سير الامتحان للطالب اما بالنسبة للطالب الكفيف يتم امتحانه من خلال أجهزة الحاسب المتخصصة وفقا لطريقة برايل.

وصرحت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، بأن مراكز خدمات ودعم ذوي الإعاقة تلعب دورًا أساسيًا في تطوير الخدمات المقدمة للطلاب بالجامعات المصرية، حيث تعمل تلك المراكز على تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بتوفير مجموعة من الخدمات المتميزة، بما في ذلك تحسين الوصول إلى المعلومات، وتوفير الدعم الفني والمساعدة اللازمة لطلاب ذوي الإعاقة، بما يساعدهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية بنجاح.

وقالت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، إن المركز يهتم بتأمين كافة المساعدات اللازمة للطلاب وطالبات الجامعة، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، ولأن راحة الطلاب وتقديم الخدمات الكاملة لهم هي أولى أولويات المركز، فإنه يتيح لهم فرصة المشاركة في دورات تدريبية خصيصاً مصممة لتلبية احتياجاتهم واستفادتهم، وذلك في فترة الإجازة النصفية والأسابيع الأولى من الفصل الدراسي الثاني، وبمشاركة مركز الخدمة العامة ومركز الإبصار.

الطلاب ذوي الاعاقة جامعة عين شمس ذوي الاحتياجات الخاصة طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لجان خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب أصدر فرمانه والتنفيذ فورًا| 3 إجراءات عاجلة للأهلي قبل مباراة الوداد

قرار عاجل من النيابة ضد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها

هل باع حكم الأهلي والوداد النهائي الإفريقي؟!| والده يخوض انتخابات "كاف" بدعم مغربي.. والأحمر يحتج

الخروج للضرورة فقط.. الأرصاد تحذر المواطنين بشأن طقس الأربعاء والخميس

أول تعليق من ميدو بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بالدوري

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023.. بشرى مع السنة المالية الجديدة

الشباب والرياضة تطالب القضاء بالغاء حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك..مستندات

إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن وقوع فيضانات قوية

موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني بمركز تعليم الكبار في جامعة عين شمس

خبير يكشف دور مؤسسات التعليم العالي في تنمية المجتمع وتعزيز التقدم الاقتصادي

خبير: 4 فوائد أساسية أهمية لربط المخرجات البحثية بالصناعة

برنامج لوريال - يونسكو مصر 2023.. آخر موعد أمام الباحثات المتميزات للتقديم

ترشيحاتنا

كجزء من حملته.. مرشح لرئاسة أمريكا يدعو لتحقيق السلام مع روسيا والصين

صدمة مدوية | تعرف على مديونية نادي الزمالك .. تفاصيل مثيرة

لافروف: الغرب يريد تقطيع أوصال روسيا وفتح جبهات جديدة ضدها

سمير فرج: وزير الدفاع الإسرائيلي في موقف سيئ بسبب حادث الحدود.. فيديو

بدء زيارة المسئولين.. الولايات المتحدة تعلن توسع قنوات الاتصال مع الصين

الصبر نفد.. غضب واسع في الغرب بسبب هجوم أوكرانيا المضاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد شيبة يحتفل بزفاف ابنه فى الإسكندرية

بسبب لسانه.. كلب يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأمريكا..شاهد

ملابس عرضتها للانتقادات.. نهى عابدين تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

مكشوف الظهر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ