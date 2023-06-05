جامعة عين شمس: نعمل لتوفير كافة المرافق والدعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت الدكتورة رنا الهلالي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن الجامعة تعمل بشفافية كاملة على توفير كافة المرافق والدعم لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الكليات، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان حصول الطلاب على الرعاية الصحية والنفسية والمعنوية اللازمة لتحقيق نجاحهم الأكاديمي والشخصي.

وأوضحت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن تلك الخطوات تعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة شاملة وداعمة لجميع الطلاب، وتعزز المساواة والتكافؤ في فرص التعليم، وتعتبر هذه الرعاية الشاملة جزءًا من مبادرات الجامعة لتعزيز التنمية الشخصية والأكاديمية لجميع طلابها، بغض النظر عن قدراتهم واحتياجاتهم الخاصة.

ولفتت الدكتورة رنا الهلالي، إلى أن توفير مرافق ملائمة ومناسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة يعكس التزام الجامعة بالتنمية الشاملة للمجتمع وتوفير بيئة تعليمية تشجع على التفاعل والتعاون بين الطلاب من جميع الخلفيات.

وأضافت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن المركز يشارك الطلاب في دورات تدريبية تعد لهم خصيصاً بمركز الخدمة العامة ومركز الإبصار وذلك في نفس الفترة من إجازة نصف العام وأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني وعلى نفقة صندوق التكافل الاجتماعي المركزي .

بالاضافة إلى إعداد لجان خاصة للامتحانات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين- ضعاف البصر) من خلال توفير ملاحظ يقوم بالكتابة للطالب ، وفي حالة مواد اللغات يقوم القسم المختص بتوفير معيد او احد المختصين لضمان سير الامتحان للطالب اما بالنسبة للطالب الكفيف يتم امتحانه من خلال أجهزة الحاسب المتخصصة وفقا لطريقة برايل.

وصرحت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، بأن مراكز خدمات ودعم ذوي الإعاقة تلعب دورًا أساسيًا في تطوير الخدمات المقدمة للطلاب بالجامعات المصرية، حيث تعمل تلك المراكز على تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بتوفير مجموعة من الخدمات المتميزة، بما في ذلك تحسين الوصول إلى المعلومات، وتوفير الدعم الفني والمساعدة اللازمة لطلاب ذوي الإعاقة، بما يساعدهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والمهنية بنجاح.

وقالت مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، إن المركز يهتم بتأمين كافة المساعدات اللازمة للطلاب وطالبات الجامعة، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، ولأن راحة الطلاب وتقديم الخدمات الكاملة لهم هي أولى أولويات المركز، فإنه يتيح لهم فرصة المشاركة في دورات تدريبية خصيصاً مصممة لتلبية احتياجاتهم واستفادتهم، وذلك في فترة الإجازة النصفية والأسابيع الأولى من الفصل الدراسي الثاني، وبمشاركة مركز الخدمة العامة ومركز الإبصار.