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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد اليونيسيف يتفقد المشروعات الشبابية بمركز شباب العريش

وفد اليونيسيف في
وفد اليونيسيف في زيارة لمركز شباب العريش

 

استقبل مركز شباب مدينة العريش محافظة شمال سيناء  ، وفداً من منظمة اليونسيف التابع لهيئة الأمم المتحدة ، والذي ضم جيرمن هوبنكيز ممثل الأمم المتحدة للطفولة باليونسيف ، وأيمن كمال مسؤل الشؤن الانسانية ،وعصام علام مسؤل الصحة ،ووئام الليثى مديرة قسم التعليم بمنظمة اليونسيف.


وكان في استقبالهم  إيهاب حسن عبد الوهاب  مدير عام الشباب والرياضة، ومجلس إدارة المركز، وبحضور الدكتور عمرو فاروق منسق عام البرامج والمشروعات بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب ، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأعمال  والمشروعات الناشئة ، واماني عبد العظيم مدير إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة.

 

مشواري:

 

حيث تفقد  الوفد  برنامج (مشواري) و (لياقتي مهارتي) ،واللذان يتم تنفيذهما بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة (بمركز شباب مدينة العريش).

وتضمنت الزيارة متابعة المشروعات الصغيرة وقصص نجاح الشباب ، بالإضافة إلى حضور تدريب النشئ والشباب والذي يقدمه مدربين معتمدين من وزارة الشباب والرياضة واليونيسف وسفراء برنامج مشواري المعتمدين.

كما  تم شرح المشروعين الفائزين في مبادرة تحدي الشباب ، واللذان تم تنفيذهما في  شهر سبتمبر الماضي.

 كما تم تكريم المدربين والسفراء وتوزيع شهادات تقدير   الخاصة بهم،  كما تم متابعة الرياضة من أجل التنمية ( مهاراتي لياقتي ) على هامش الزيارة والذي تنفذه إدارة الرياضة بالمديرية
 
 

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العريش اليونسيف المشروعات الشبابية وفد

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