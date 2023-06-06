تعرف على الطرق البديلة بعد إجراء تحويلات مرورية بمدينة نصر والمقطم

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم وتحسين ورفع كفاءة بعض شبكات الصرف الصحى بمناطق (الهضبة العليا، الهضة الوسطى) ، وكذا تنفيذ بعض الأعمال بتقاطعى شارعى "محمد مقلد- حسن مأمون" مع محور مصطفى النحاس بمناطق مدينة نصر على ثلاث مراحل.

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان الأمر يستلزم إجراء الغلق الكلى لشارع محمد مقلد فى الوصلة من شارع هشام لبيب وتقاطعه مع شارع محمد مقلد حتى محور مصطفى النحاس وتحويل حركة المركبات على النحو التالى:

▪ الاتجاه القادم من شارع محمد مقلد إتجاه محور مصطفى النحاس يسلك يساراً شارع هشام لبيب فيميناً شارع شريف الرساوى إتجاه محور مصطفى النحاس وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 5/6/2023 ولمدة 13 يوماً.



كما أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع تطوير شبكة الصرف الصحى بمنطقة المقطم وتحسين كفاءة بعض شبكات الصرف الصحى بمناطق (الهضبة العليا، الهضبة الوسطى) ، وكذا تنفيذ بعض أعمال غرفة دفع نفقى "إستقبال" بتقاطع شارع عماد عبدالعزيز فى الوصلة من بدايته من محور أحمد الزمر داخل شارع عماد عبد العزيز إتجاه شارع زكريا عثمان.

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فان الأمر يستلزم إجراء الغلق الكلى للوصلة المشار إليها وتحويل حركة المركبات على النحو التالى:

▪ القادم من محور أحمد الزمر إتجاه شارع عماد عبد العزيز الاستكمال فيميناً شارع نجاتى سراج فيميناً شارع زكريا عثمان والاستكمال اتجاه شارع حسن الشريف.. وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 5/6/2023 ولمدة 10 أيام.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.