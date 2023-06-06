مرض مؤلم ومعدي.. اكتشف طريقة علاج القلاع

القلاع من الأمراض الصعبة التي الجهاز التناسلي لدى النساء والرجال في نفس الوقت يمكن أن يصيب أعضاء أخرى من الجسم مثل الفم.



ووفقا لما جاء في موقع “ NHS” يتسبب مرض القلاع في آلام شديدة في مناطق مختلفة في الجسم لذا ستحتاج عادةً إلى دواء مضاد للفطريات للتخلص من مرض القلاع.

يمكن أن يكون العلاج الذي تتناوله ، أو الجهاز اللوحي الذي تدخله في المهبل (الفرزجة) أو كريم لتخفيف التهيج فعال في التخلص من ألم القلاع.

يجب أن يزول مرض القلاع في غضون 7 إلى 14 يومًا من بدء العلاج.

ليست هناك حاجة إلى إعطاء علاج القلاع للأزواج ما لم تظهر عليهم الأعراض.

القلاع المتكرر

تحتاج إلى تناول العلاج لفترة أطول (تصل إلى 6 أشهر) إذا استمر مرض القلاع (تحصل عليه أكثر من 4 مرات في 12 شهرًا).

يمكن أن يساعدك الطبيب في تحديد ما إذا كان هناك شيء ما يسبب مرض القلاع ، مثل الدورة الشهرية أو الجنس.

سوف يوصي الأطباء بعدد المرات التي يجب أن تستخدم فيها العلاج.

يمكن للصيدلي أن يساعدك في العلاج من القلاع من خلال أخذ الأدوية المضادة للفطريات من الصيدليات إذا تم تشخيص مرض القلاع في الماضي وكنت تعرف الأعراض.

يمكن للصيدلي أن يوصي بأفضل علاج لك واسأل عما إذا كان لديهم مساحة خاصة للتحدث إذا كنت محرجًا.

يجب عدم استخدام الأدوية المضادة للفطريات أكثر من مرتين في 6 أشهر دون التحدث إلى الصيدلي أو الطبيب.

