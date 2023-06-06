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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

13 موقعاً لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية غداً بكفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن المواقع التي ستستقبل الطلاب وأولياء أمورهم، لتقديم التظلمات في المواد التي يرغبون الاطلاع على أوراق إجاباتهم، لبيان إن كان لهم أحقية في ذلك أم لا، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

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وأكد محمد عبدالله، وكيل الوزارة، أنه تم تحديد 13 موقعاً ما بين مدرسة أو ديوان إدارة لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، وهي مدرسة الدمرداش تعليم أساسي بإدارة الرياض، ومدرسة الصديق الابتدائية بإدارة بلطيم، ومدرسة مطوبس التجارية المشاركة، بإدارة مطوبس، وديوان إدارة برج البرلس، وديوان إدارة سيدي غازي، وديوان إدارة فوة، ومدرسة عبد الله النحاس الإبتدائية، بإدارة شرق كفر الشيخ، و مدرسة هدي شعراوي تعليم أساسي، بإدارة غرب، وديوان إدارة سيدى سالم، ومجمع الأشراف بإدارة دسوق، ومدرسة الحامول الابتدائية الجديدة، بإدارة الحامول، والمدرسة الإعدادية بنات الجديدة، خلف الإدارة التعليمية ببيلا.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  قد وجه بتيسير أعمال تلقى تظلمات الشهادة الاعدادية، والتي ستبدأ تلقيها، ابتداءً من غدٍ الأربعاء، لمدة 15 يوماً، ومراعاة الدقة في أعمال مراجعة الاوراق، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتيجة التظلمات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، فتح باب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، بدءاً من صباح غداً الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 ولمدة 15 يوماً، وذلك عقب إعلان النتيجة رسمياً يوم السبت الماضي.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية تبدأ تلقي نتيجة التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023، وذلك بدءاً من صباح غداً الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 ولمدة 15 يوماً، تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، ماعدا أيام الجمعة والسبت.

وأشار «عبد الله»، إلى أنه على من يرغب في التظلم التقدم إلى الإدارة التابع لها الطالب في خلال هذه الفترة المحددة، ولن يُسمح بقبول الطلبات سوى في المواعيد المحددة، لافتاً أن رسوم التظلم للكراسة الواحدة 35 جنيهاً فقط.

أماكن تلقي التظلمات 
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