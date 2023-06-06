ألحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب الأن في مصر

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,669 شراء 2,680 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,446 شراء 2,457 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,335 شراء 2,345 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 2,001 شراء 2,010 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,557 شراء 1,563 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,334 شراء 1,340 جنيها
سعر الذهب
الاونصة بيع 82,993 شراء 83,348 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,680 شراء 18,760 جنيها
الكيلو بيع 2,668,571 شراء 2,680,000 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.