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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ألحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب الأن في مصر

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

أسعار الذهب اليوم

تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6-6-2023

سعر الذهب محليا اليوم الثلاثاء 6-6-2023

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-6-2023

تراجع الذهب في مصر والسوق يترقب تحركات سعر الصرف

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,669 شراء 2,680 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,446 شراء 2,457 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,335 شراء 2,345 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,001 شراء 2,010 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,557 شراء 1,563 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,334 شراء 1,340 جنيها

سعر الذهب 

الاونصة بيع 82,993 شراء 83,348 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,680 شراء 18,760 جنيها
الكيلو بيع 2,668,571 شراء 2,680,000 جنيها

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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