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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الإسكندرية: المعامل المتطورة توفر بيئة تعليمية وتجريبية مبتكرة للطلاب

وفد فرنسي يزور الإسكندرية
وفد فرنسي يزور الإسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية وفدا فرنسيا مكون من ممثلي حكومة أقليم جنوب فرنسا، وجامعة كورسيكا، ومؤسسة أوريزون سوليداريتيه، لمناقشة التفاصيل الأخيرة والتنسيق لتشغيل معمل التصنيع الرقمى Fab Lab بكلية الهندسة لخدمة المبتكرين والمبدعين من جميع طلاب الجامعة.

وأشاد قنصوه خلال اللقاء بالتعاون مع الجانب الفرنسي والذى يتوافق مع استراتيجية الجامعة فى التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية المرموقة، مؤكداً أهمية هذا المعمل المتطور فى توفير بيئة تعليمية وتجريبية مبتكرة  للطلاب للتعلم والتفاعل مع التكنولوجيا والإبداع في مجالات التصميم والصناعة الرقمية، ومساعدتهم فى تصميم وتصنيع المنتجات بأنفسهم باستخدام تقنيات الصناعة الرقمية والمتقدمة، وتحويل أفكارهم إلى واقع واكتشاف وتطوير قدراتهم في مجال التصميم والتصنيع الرقمي، وتشجيع الابتكار والإبداع لديهم. 

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وأشار زياد الصياد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة والباحث الرئيسى ومنسق المشروع، إلى أن مشروع الفاب لاب بكلية الهندسة ممول من حكومة إقليم الجنوب بفرنسا بهدف التعاون فى إنشاء معمل متطور للتصنيع الرقمى وإعادة تدوير البلاستيك بكلية الهندسة والجارى تجهيزه الآن.

وثمن الجانب الفرنسي على التعاون القائم، مؤكدين إمكانية استمرار هذا التعاون فى المستقبل ليشمل مشروعات أخرى في مجال الحفاظ على التراث وتنميته والإستدامة وقضايا البيئة. 

حضر اللقاء الدكتورة غادة الخياط مدير مركز الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالجامعة، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة، والدكتورة ريم عبد الحميد الأستاذ بالمعهد العالي للصحة العامة.

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