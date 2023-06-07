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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

انخفاض أسعار الأضاحي.. مفاجأة فى ثمن اللحوم البلدي اليوم بالأسواق

صدى البلد

يقبل المواطنون حاليا على شراء اللحوم الحمراء لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، كما يقبلوا أيضا على شراء الأضاحي ولاتقتصر الأضحية على الخروف فقط وإنما تمتد لتشمل الجاموس والعجول والجمال، وفى هذا العام يواجه المضحون والمستهلكون أزمة ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 230 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يصل إلى 300 جنيه، أي بتخفيضات تصل إلى 30%.

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وتتراوح أسعار اللحوم التشادية الجديدة التي تم طرحها في السوق المصرية، بين 140 و160 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 و180جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضاني إلى 185 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي

 

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 260 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا.


وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه على عشاق أكل طاجن الفتة باللحمة الضاني في عيد الأضحى أن يحوشوا خلال الأيام الحالية تمهيدًا لشراء طلبات الطاجن الذي قد يتعدي الـ 1000 جنيه ، لافتا إلى أن كيلو لحم الضاني (قائم) وصل إلى 150 جنيه ويباع لحم الضاني في محلات الجزارة بنحو 350 جنيه للكيلو .

وأضاف عبدالرحمن، أن طاجن الفتة باللحمة يحتاج إلى اثنين كيلو لحمة بـ700 جنيه وكيلو ارز بـ35 جنيه وطماطم وثوم وفلفل وسمن وزيت وخبز محمص وبصل وجزر وملح وخل وبهارات ومستلزمات أخرى بقرابة 300 جنيه في ظل ارتفاع أسعار معظم المنتجات الغذائية.

وأشار عبدالرحمن، إلى أن الحكومة بذلت جهود كبيرة  للحد من ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية وخاصة اللحوم الحمراء في موسم عيد الأضحى المبارك ، واستوردت كميات كبيرة من اللحوم الحية والمذبوحة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الاسعار بالإضافة الي الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الاعلاف.

 

انخفاض الأضاحي

وتابع: أدى ذلك إلى تراجع أسعار الأعلاف خلال الأيام الحالية بالمقارنة بالأيام السابقة، الذي انعكس إيجابيا على أسعار اللحوم الحية وأدى إلى تراجع أسعار المواشي الحية بنحو 2000 جنيه للرأس الواحدة وانخفضت أسعار اللحم البقري القائم من 145 جنيه إلى 135 جنيه للكيلو وكذلك انخفضت أسعار لحوم الجاموس القائم من 130 جنيه الي 120 جنيه للكيلو.

وطالب أبو صدام ، الراغبين في الأضحية أن يتجهوا إلى المجازر الحكومية لأنها اكثر أمان وللتأكد من سلامة الأضحية وعدم اصابتها بأية أمراض قد لا تظهر للمضحي في المظهر الخارجي للأضحية  بالإضافة الي تجنب التلوث البيئي ، موضحا أن المجازر الحكومية تفتح أبوابها لاستقبال المضحين طوال أيام العيد  دون أي مقابل مادي أي كان نوع الأضحية.

اللحوم اللحوم الحمراء عيد الأضحى الاضاحى أسعار اللحوم البلدي

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