بالأبيض والأسود.. نجوى كرم تتألق بهذه الإطلالة على إنستجرام

شاركت الفنانة نجوى كرم فيديو جديد، وقامت بمشاركة متابعيها صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة .



تفاصيل إطلالة الفنانة نجوى كرم



وظهرت نجوى كرم بفستان طويل ومجسم باللون الأسود والأبيض مخطط كالتايجر بتصميم الهاي كول، ويتوسطه حزام باللون الأسود، وأختارت عليه جاكيت قصير باللون الأسود وبأكمام طويلة ، ومجسم بتصميم الأوف شولدرز

ورفعت نجوى كرم شعرها ‘لى الوراء، مع ترك بعض الخصلات منسدلة عبر وجهها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأبرزت نجوى كرم رقة وجمال ملامحها بلمسات مميزة من المكياج، فقامت بوضع اللون الروز الفاتح كأحمر شفاه، مع الأي لاينر والكحل والأسود والماسكر، ورسمة للعين بأكملها بالآي لاينر، مع أختيار الوان ترابية للآي شادو، وهو ما أعطاها إطلالة ملفتة .



ولم تتكلف نجوى كرم في إرتداء الأكسسورات، فقد أكتفت الظهور بإطلالة ناعمة وبسيطة .