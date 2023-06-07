درجة الحرارة هتعدي الـ 40 .. 10 أشياء تحميك من التعب والأمراض

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من قدوم موجة حارة اليوم وغدا ودرجة الحرارة ستتجاوز الـ 40 لذا من المهم معرفة طرق الوقاية من مخاطرها كالإجهاد الحرارى وضربة الشمس والإغماء وقد يصل الأمر للوفاة إذا لم يتم العلاج بسرعة.



ووفقا لما جاء فى موقع betterhealth نعرض لكم بعض النصائح التى تساعد فى الوقاية من ضربة الشمس مع ارتفاع درجة الحرارة

اشرب كمية كافية من الماء أو غيرها من السوائل الباردة غير الكحولية حتى لو لم تكن عطشانًا وتجنب شرب السوائل شديدة البرودة أثناء ارتفاع درجة الحرارة لأنها قد تسبب تقلصات في المعدة.



خطط مسبقا وقلل من نشاطك وتجنب ممارسة الرياضة أثناء ارتفاع درجة الحرارة وإذا كان النشاط لا مفر منه، فحاول جدولته للوقت الأكثر برودة من اليوم والراحة كثيرًا وحاول البقاء في الداخل أو في الظل.

التخطيط للتحركات قبل الخروج



ابق هادئًا وحافظ على دوران الهواء من حولك واسحب الستائر أو الستائر واستخدم مروحة كهربائية أو مروحة رذاذ أو مكيف هواء إن أمكن وإذا لم يكن لديك مكيف هواء ، ففكر في زيارة مركز تسوق مكيف أو مكتبة عامة.



تناول وجبات أصغر في كثير من الأحيان ووجبات باردة أثناء ارتفاع درجة الحرارة مثل السلطة.

الوجبات الصغيرة



ارتدِ ملابس فضفاضة فاتحة اللون مصنوعة من ألياف طبيعية مثل القطن والكتان.



حافظ على برودة جسمك باستخدام مناشف مبللة تحتوي على ثلج ، ووضع قدميك في الماء البارد والاستحمام البارد ولكن ليس شديد البرودة.

احمِ نفسك من أشعة الشمس من خلال تغطية الجلد المكشوف واستخدام واقي الشمس وارتداء قبعة. ابحث عن الظل وارتدى نظارة الشمسية.

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نظارات الشمس



إذا كان لا بد من أن تكون بالخارج اجعل النشاط في الهواء الطلق يقتصر على الجزء الأكثر برودة من اليوم.



استرح بانتظام في الظل واحمل زجاجة ماء واشرب السوائل بشكل متكرر للحماية من أضرار ارتفاع درجة الحرارة .

لا تترك الأطفال أو كبار السن أو الحيوانات الأليفة في السيارات أبدًا أثناء ارتفاع درجة الحرارة فى الصيف



وفى النهاية تحقق من العائلة والأصدقاء والجيران الأكبر سنًا والمرضى والضعفاء الذين قد يحتاجون إلى المساعدة في التعامل مع الحر واتصل بهم مرة واحدة على الأقل يوميًا في أوقات ارتفاع درجة الحرارة بصورة شديدة