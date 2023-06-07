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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم قنا ينتهي من تجهيز 46 لجنة ثانوية عامة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بـ قنا

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، انتهاء المديرية من تجهيز 46 لجنة امتحان لطلاب شهادة الثانوية العامة، بينهما لجنة للمكفوفين، ولجنة اخرى بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا " STEM "بقنا الجديدة وذلك بشتى التجهيزات الفنية والأمنية والتكنولوجية اللازمة والتي تضمن عدم حدوث أي قصور يؤثر على امتحانات الطلاب، و التي من المحدد لها أن  تبدأ يوم الاثنين الموافق 12 يونيو حتى 13 يوليو.


وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأنه تم مراجعة جاهزية 37 استراحة بالإدارات التعليمية التسع التابعة للمديرية، واطمأنت اللجان المشكلة للمتابعة والإشراف على الاستراحات من وجود الأثاث المناسب وتوافر مبردات المياه والمراوح الضرورية في ظل درجة الحرارة المرتفعة.

 

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وأضاف السيد، بأنه تم تكليف 3641 معلم ومعلمة  لأعمال المراقبة والملاحظة للجان الامتحانات من قبل لجنة الإدارة بقطاع أسيوط، والتي فتحت باب تقديم الاعتذارات بمدرسة حامد سليمان الإعدادية بنين للمعلمين، ومدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات لاعتذار المعلمات وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 6/6 وحتى الخميس الموافق 8/6/2023.

 

و أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى تنسيق المديرية، مع مديريات الأمن  والصحة والتموين و قطاع الكهرباء والوحدات المحلية لتوفير كافة سبل التأمين الشرطي والتصدي لأي حالات شغب أو تعدي والرعاية الصحية للطلاب الممتحنين داخل اللجان والسادة المكلفين بأعمال الملاحظة، وكذلك الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي في أماكن اللجان والاستراحات، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، ومتابعة  اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.
 

جدير بالذكر أن 17884 طالب، بينهم 10222 طالبة و 7662 طالب يستعدون لخوض امتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة يوم الاثنين المقبل بامتحان مادة التربية الدينية تليها مادة التربية الوطنية يوم الثلاثاء.

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