تعليم قنا تحصد 5 مراكز متقدمة جمهوريا في تفعيل الأنشطة التربوية

أعلنت الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم، تميز مديرية التربية والتعليم بـ قنا في تفعيل الأنشطة التربوية، بعد حصولها على 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، حيث فاز كل من: اعتماد محمد حسن من إدارة قفط التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أفضل مكتب خدمة اجتماعية نموذجي، و فاز يس إبراهيم محمد وايريني وصفي وديع، بمدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الابتدائية بأول جمهورية في مسابقة جماعة أصدقاء بيت العائلة للمرحلة الابتدائية.



فيما حصلت مدرسة" تحيا مصر ١ الرسمية المتميزة للغات" على المركز الثاني كأفضل ناد صيفى على مستوى الجمهورية، وحققت روان أشرف أحمد بمدرسة الشيخ على أبو شهباء بإدارة قفط التعليمية المركز الثالث جمهورية في منافسات المرحلة الابتدائية للمسابقة البحثية للمجالس المدرسية، عن حسن الخلق والتحلي بالأخلاق الحميدة.





بينما أسفرت منافسات المرحلة الثانوية عن التغيرات المناخية وأثرها على التنمية المستدامة في مصر، عن فوز مريم عبد الناصر مسعود بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بقنا بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

من جانبه أشاد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بالنجاحات المتحققة على مستوى الوزارة لإدارة الأنشطة التربوية وتوجيه عام التربية الاجتماعية والطلاب والاخصائيين، مقدماً التهنئة إلى شركاء النجاح من مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس وأعضاء مكتب التربية الاجتماعية وأسر الطلاب الفائزين.

جدير بالذكر أن مشاركات كل من: اعتماد ويس وايريني وروان و مريم في المنافسات الوزارية يأتي عقب فوزهم على مستوى المديرية في المسابقات التي تتم تحت إشراف صابر زيان مدير عام الأنشطة التربوية، وتنفيذها أحلام محمود السيد، موجه عام التربية الاجتماعية، و سيد مرزوق الموجه الأول، وأعضاء مكتب التربية الاجتماعية بالمديرية.

