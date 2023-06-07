10 آلاف جنيه مصاريف غير الأكل والشرب.. شاب يطالب خطيبته برد قيمة الهدايا بعد الفركشة «فيديوجراف»

شاب يطالب خطيبته برد قيمة الهدايا .. أحد أبرز أخبار الغرائب المتداولة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة لقائمة الهدايا والمصروفات الخاصة بشاب وخطيبته خلال فترة خطبتها، حيث طالب الشاب عروسته برد قيمة الهدايا وتلك المصروفات بعد أن أخبرته برغبتها في فسخ الخطوبة.

رد قيمة الهدايا

صورة مطالبة الشاب خطيبته برد قيمة الهدايا لاقت تفاعلاً واسعًا على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث رصد الشاب بالتفصيل كل المبالغ التي أنفقها على خطيبته، لكنه لم يجد حرجًا من طلب حقه بهذه الطريقة، بعد إعلان رغبتها في الانفصال عنه.

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للمزيد حول أخبار الغرائب وتفاصيل مطالبة الشاب خطيبته السابقة برد قيمة الهدايا وماذا جاء في قائمة الهدايا التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي شاهد الفيديوجراف التالي: