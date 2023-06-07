الإخوان حاولوا تجنيده في الخارج.. خالد يوسف يكشف خبايا «30 يونيو»| فيديوجراف

حلقة خالد يوسف ومحمد الباز.. المخرج الشهير خالد يوسف كشف العديد من المفاجآت خلال فترة حكم جماعة الإخوان خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز بقناة إكسترا نيوز ونرصد لكم أبرزها:

ثورة 30 يونيو

المخرج خالد يوسف أكد أن الإخوان حاولوا التواصل معه أثناء وجوده في الخارج، لكنه أغلق جميع الأبواب في وجههم ، مشيرًا إلى أن الاختلاف مع النظام ليس مبررًا للتعاون مع الإخوان وخيانة مصالح الدولة المصرية.

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للمزيد عن تفاصيل حلقة خالد يوسف ومحمد الباز وخبايا ثورة 30 يونيو وماذا فعل الإخوان مع خالد يوسف في الخارج شاهد الفيديوجراف التالي: