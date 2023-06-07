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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإخوان حاولوا تجنيده في الخارج.. خالد يوسف يكشف خبايا «30 يونيو»| فيديوجراف

خالد يوسف
خالد يوسف

حلقة خالد يوسف ومحمد الباز.. المخرج الشهير خالد يوسف كشف العديد من المفاجآت خلال فترة حكم جماعة الإخوان خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز بقناة إكسترا نيوز ونرصد لكم أبرزها:

ثورة 30 يونيو

المخرج خالد يوسف أكد أن الإخوان حاولوا التواصل معه أثناء وجوده في الخارج، لكنه أغلق جميع الأبواب في وجههم ، مشيرًا إلى أن الاختلاف مع النظام ليس مبررًا للتعاون مع الإخوان وخيانة مصالح الدولة المصرية.

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للمزيد عن تفاصيل حلقة خالد يوسف ومحمد الباز وخبايا ثورة 30 يونيو وماذا فعل الإخوان مع خالد يوسف في الخارج شاهد الفيديوجراف التالي:

خالد يوسف 30 يونيو خالد يوسف ومحمد الباز ثورة 30 يونيو الإخوان

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