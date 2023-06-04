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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

أحمد بغدودة
أحمد بغدودة

ظهر المصارع أحمد بغدودة لأول مرة منذ واقعة اختقائه من بعثة منتخب مصر للمصارعة، والتي كانت تشارك في البطولة الأفريقية بتونس، الشهر الماضي. 

عودة أحمد بغدودة إلى منتخب مصر للمصارعة

وقال أحمد بغدودة في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "أتوجه بالشكر والتقدير والاحترام للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم".

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للمزيد حول تفاصيل عودة أحمد بغدودة إلى منتخب مصر للمصارعة الرومانية وماذا قال أحمد بغدودة عبر حسابه بإنستجرام وعن تفاصيل اختفائه شاهد الفيديوجراف التالي:

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