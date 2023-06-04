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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نيكي هايلي تحتاج إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية «فيديوجراف»

نيكي هايلي مرشحة
نيكي هايلي مرشحة الانتخابات الأمريكية

تناقلت وسائل الإعلام العالمية بعض التصريحات المثيرة لـ نيكي هايلي مرشحة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خصوصا بعد حديثها عن ضرورة المصالحة والتحالف مع روسيا .. المرشحة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي قالت إن القوات الأمريكية بحاجة إلى التحالف مع دول غير أوروبية، بما في ذلك روسيا، لتعزيز الأمن العالمي، وهو تصريح وصفته حملتها بأنه "زلة لسان"، حسب "أسوشيتيد برس". 

تصريحات نيكي هايلي

وردًا على سؤال في مقابلة تليفزيونية حول مناطق العالم التي شعرت أنه بإمكان أمريكا أن توليها مزيدًا من الاهتمام، قالت الجمهورية نيكي هايلي إن أمريكا بحاجة إلى العرب "للانضمام إلينا نوعًا ما في معارضة إيران". 

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وللمزيد حول تصريحات نيكي هايلي مرشحة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وماذا قالت عن روسيا ورد فعل مشاهدي اللقاء في أمريكا بعد تصريحات نيكي هايلي.. شاهد الفيديوجراف التالي:

نيكي هايلي أمريكا الانتخابات الأمريكية تصريحات نيكي هايلي روسيا

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نيكي هايلي تحتاج إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية «فيديوجراف»

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