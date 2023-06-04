نيكي هايلي تحتاج إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية «فيديوجراف»

تناقلت وسائل الإعلام العالمية بعض التصريحات المثيرة لـ نيكي هايلي مرشحة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خصوصا بعد حديثها عن ضرورة المصالحة والتحالف مع روسيا .. المرشحة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي قالت إن القوات الأمريكية بحاجة إلى التحالف مع دول غير أوروبية، بما في ذلك روسيا، لتعزيز الأمن العالمي، وهو تصريح وصفته حملتها بأنه "زلة لسان"، حسب "أسوشيتيد برس".

تصريحات نيكي هايلي

وردًا على سؤال في مقابلة تليفزيونية حول مناطق العالم التي شعرت أنه بإمكان أمريكا أن توليها مزيدًا من الاهتمام، قالت الجمهورية نيكي هايلي إن أمريكا بحاجة إلى العرب "للانضمام إلينا نوعًا ما في معارضة إيران".

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وللمزيد حول تصريحات نيكي هايلي مرشحة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وماذا قالت عن روسيا ورد فعل مشاهدي اللقاء في أمريكا بعد تصريحات نيكي هايلي.. شاهد الفيديوجراف التالي: