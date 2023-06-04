«فلّست بسببها».. والد حسام حبيب يصدم جمهور شيرين عبدالوهاب «فيديوجراف»

تصريحات والد حسام حبيب .. الدكتور حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، زوج النجمة شيرين عبدالوهاب، ردّ على الانتقادات التي تعرض لها، بعدما صرح بأنه يرى أن زوجة ابنه تستحق لقب "صوت مصر"، قبل أن يتراجع ويؤكد أن لا أحد من مطربي ومطربات اليوم يستحق اللقب.

تصريحات والد حسام حبيب عن شيرين عبدالوهاب

والد حسام حبيب كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الناس اللي قالت إني بقبض من شيرين عشان قلت إنها صوت مصر، أنا كنت بجامل ابني ومراته، لكن للحق أنا مفلستش إلا من بعد ما اتجوز شيرين وأخد فلوسي".

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