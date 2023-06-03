ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق التي كشفت عن تفاصيل الفيديو الأخير المتداول والذي ظهر فيه شقيق حسن شاكوش وهو يتهجم على والدتها، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “الوسط الفنى” للإعلامي أحمد عبد العزيز.

أزمة زوجة حسن شاكوش

ريم طارق زوجة حسن شاكوش قالت إن شقيق حسن شاكوش تهجم على والدتها عندما كانت والدتها تشكو لوالدة حسن شاكوش ، بسبب ما يفعله من تشهير وخوض في الأعراض وسمعة ابنتها، على حد قولها.

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للمزيد حول أزمة حسن شاكوش وماذا قالت زوجة حسن شاكوش ريم طارق عن فيديو الخناقة وظهور شقيق حسن شاكوش شاهد الفيديوجراف التالي: