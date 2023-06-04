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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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900 كويكب هائل تقترب من الأرض.. ما حجم الدمار المتوقع؟ «فيديوجراف»

اقتراب كويكبات من
اقتراب كويكبات من كوكب الأرض

اقتراب كويكبات من كوكب الأرض .. هناك حوالي 900 من الكويكبات الخطرة التي تقترب من الأرض، محدثة حفرة في الأرض أكبر من مدينة لندن، ويقول العلماء إن بقاءنا على المدى الطويل سيعتمد على مدى استعدادنا الجيد لمثل هذه الكويكبات.

اقتراب كويكبات من كوكب الأرض

هذه الأخبار تأتي بعد أن رسم علماء الفلك خرائط لمسارات ألفي مسار يحتمل أن تكون خطرة على مدى الألف عام القادمة ، ووجدوا أن التكهن كان جيدًا لهذه الفترة الزمنية.

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للمزيد حول توقعات الفلك وحقيقة اقتراب كويكبات من كوكب الأرض وتوقعات العلماء في هذا الشأن أن شاهد الفيديوجراف التالي:

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