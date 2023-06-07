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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.9٪ وسوف يتم إتاحتها علي البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وموقع صدي البلد.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية 2023 اضغط هنا 

وأجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اتصالاً هاتفياً مع أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023 لتهنئتهم بالنجاح وهم الطالب محمد محمود فوزي ابراهيم المُقيد بمدرسة الابراهيمية الرسمية لغات الإعدادية التابعة لإدارة الإبراهيمية التعليمية والحاصل على المركز الأول بمجموع 280 درجة.

 الطالبة جنا عماد عبد الله غازي المُقيدة بمدرسة جزيرة الشيخ التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية والحاصلة علي المركز الثاني بمجموع 278.5 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية

والطالبة ندي نجاح عبد الحفيظ محمد المُقيدة بمدرسة الشهيد محمد جمال رفعت الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية والحاصلة على المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة،  معرباً عن اعتزازه وتقديره لجهدهم  من أجل الحصول على المراكز الأولى علي مستوي المحافظة والطالبة هدي هاني محمد حسن المُقيدة بمدرسة كفر صقر الإعدادية بنات التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية والحاصلة علي المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 درجة، معرباً عن اعتزازه وتقديره لجهدهم  من أجل الحصول على المراكز الأولى علي مستوي المحافظة.

 

يذكر أن إجمالي عدد المتقدمين للإمتحانات لهذا العام 137749 طالب وطالبة ، فيما بلغ عدد الناجحين 136581 على مستوى مدارس المحافظة حيث وصلت نسبة النجاح في الإعدادية العامة 85.91٪  , والإعدادية المهنية 68.59 % , والإعدادية للصم  94 %  ، والاعدادية للنور للمكفوفين  83 %.

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