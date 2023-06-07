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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمواجهة تقلبات الجو.. 10 نصائح لحماية الجسم أثناء ارتفاع الحرارة

ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة

تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لموجة مفاجئة من ارتفاع الحرارة بعد استقرار الطقس خلال الأيام الماضية مما يتسبب فى معاناة البعض من أمراض عديدة.. فكيف نتجنب أضرارها على الصحة.

ووفقا لموقع “ready” فإن الوقاية هي أفضل طريقة للتعامل مع الأمراض المرتبطة بـ ارتفاع الحرارة وتتضمن بعض النصائح لمنع الإصابة بالتوعك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ما يلي:

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شرب كمية كافية من الماء حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش واستشر طبيبك إذا كنت تتناول سوائل محدودة أو حبوب سائلة. 

تجنب الكحوليات والكافيين مثل القهوة والشاي لأنها تزيد ادرار البول وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر  وابتعد عن السوائل شديدة البرودة لأنها قد تسبب تقلصات في المعدة.

تجنب التعرض للحرارة و ابق بعيدًا عن الشمس قدر الإمكان.

تذكر أن تحمي نفسك من أشعة الشمس من خلال تغطية الجلد المكشوف بملابس خفيفة وليست شفافة، واستخدم واقي من الشمس وارتدى نظارة شمسية وقبعة.

خطط مسبقًا فالكثير من النشاط في يوم حار يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد الحراري وإذا استطعت ، قصر النشاط على الأجزاء الباردة من اليوم وتجنب الأنشطة البدنية مثل الرياضة والتجديد والبستنة.

لا تترك الأطفال أو كبار السن أو الحيوانات الأليفة في السيارات يمكن أن ترتفع درجة حرارة السيارات بسرعة كبيرة ومعرضون لخطر الإصابة بأمراض خطيرة مرتبطة بـ ارتفاع الحرارة  وربما الموت.

خذ الأمور بسهولة واسترح كثيرًا  أثناء ارتفاع الحرارة حيثما أمكن  ابق في الداخل أو في الظل.

ابق هادئًا وحافظ على دوران الهواء من حولك استخدم مروحة أو مكيف هواء إن أمكن وإذا لم يكن لديك مكيف هواء ، ففكر في زيارة مركز تسوق مكيف أو مكتبة عامة للجلوس فى مكان مكيف. 

حافظ على هدوء حرارة جسمك من خلال استخدام مناشف مبللة  وضع قدميك في ماء بارد والاستحمام البارد بقدر الإمكان.

حافظ على مستويات الطاقة لديك وتناول وجبات أصغر كثيرًا ووجبات باردة مثل السلطات أثناء موجات ارتفاع الحرارة .

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