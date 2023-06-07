مصر للطيران تعلن 6 إرشادات للحجاج المسافرين من المطارات

أعلنت مصر للطيران، تعليمات خاصة للحجاج المسافرين من المطارات المصرية إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج لهذا العام.
وناشدت مصر للطيران، الحجاج اتباع إرشادات السفر التالية:
- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.
- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بثماني ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.
- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.
- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).
- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.
- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.