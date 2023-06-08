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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تسريد الذاكرة.. أحدث إصدارات الهيئة السورية للكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (تسريد الذاكرة... حفر تأويلي في ثلاثية "عز الدين جلاوجي")، تأليف: د. عبد القادر فيدوح.

غطت "ثلاثية الأرض والريح" فضاء أرحب للمقاومة الجزائرية، حتى تستطيع الأجيال تباعاً استدعاء مكونات مرجعيتها التاريخية، تبعاً لما يمكن أن يفيد الحاضر المرتهن بالتطلع إلى المدى الواعد، وفي اعتقادي أن أحداً ممن تناول تاريخ المقاومة الجزائرية بالدراسة لم يتطرق إلى هذا الموضوع بمستوى الإحاطة، والاستيعاب، والدقة في الوصف بالقدر الذي تناوله عز الدين جلاوجي، بخاصة من جانب النزاهة التي رسم بها محمولاته السردية، ندرجها على النحو الآتي:
- حركية اللغة السردية المفعمة بالتشويق والإثارة.
- توافر جودة العلاقة الرابطة بين السبك، والحبكة.
- جاذبية العرض بصوغ التصوير الفني.
- آلية المعالجة الفنية المتواشجة بين البرنامج السردي والرؤية التاريخية.
- فاعلية التأثير الانفعالي - سلباً أو إيجاباً - الذي يعطي الوصف دلالته الوظيفية المؤثرة.
- استجابة وجدان الضمير الوطني، الذي يأخذ طبع كينونة الذات التي تلجأ إلى التذكر، وتلازم العهد.
- الرغبة في الإحاطة بالمرجعية التاريخية، بدافع مرام الحقيقة، والتمسك بالوعي الجمعي.
- السعي إلى تطابق الذات مع نفسها في مواجهة الآخر المختلف، الداعي إلى بث التنافر والعداوة.
- مواجهة كل ما من شأنه أن يسلب عن الذات ذاتها من خلال ما تدركه في الآخر المستبد.
تشير هذه الخصائص إلى مضمون "ثلاثية الأرض والريح" المشفوع بقناعة الروائي في اتجاهه الوطني، وهنا تبدو العلاقة بين عز الدين جلاوحي، وتأكيد صون التأصيل في أمس الحاجة إلى تعزيز هوية الذات مع تفاقم أزمة الهوية الكونية بحسب، تعبير هانتغتون، يبحث فيها الفرد - أياً كان، وأينما كان - عن هويته من خلال سؤال مركزي: كيف يمكن تأكيد هويتي في ظل هذه الأرجاء اللامحدودة لفضاء المعنى المنفلت، وإفلاس الحقيقة مع تهالك الآخر المستبد؟

كتاب (تسريد الذاكرة... حفر تأويلي في ثلاثية "عز الدين جلاوجي")، تأليف: د. عبد القادر فيدوح، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتا كتاب تسريد الذاكرة حفر تأويلي في ثلاثية عز الدين جلاوجي عبد القادر فيدوح

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