مدير تعليم الإسكندرية يناقش الفعاليات والمبادرات خلال الصيف

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًـا مع مجلس الأمناء بالإسكندرية ، وذلك بحضور محمد السُّني رئيس مجلس الأمناء ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وأمل حسان مدير عام التعليم الفني وأعضاء المجلس وإيمان شعبان موجه عام التربية الاجتماعية .

وأكّد أبوزيد أنَّ مجلس الأمناء بالإسكندرية شريك أصيل في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية ووضع خطة لزيادة تفعيل مجموعات الدعم لطلاب وفق القرار الوزاري رقم 28 لعام 2023 مطلع العام الدراسي المقبل ، وذلك في إطار اهتمام الوزارة برفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة وأولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية وتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب في بيئة آمنة.

كما تمت مناقشة فعاليات الأنشطة التي تمت خلال العام الدراسي والمراكز التي حصدها تعليم الإسكندرية على مستوى الجمهورية، وكذلك مناقشة عدد من الفعاليات والمبادرات التي سيتم إطلاقها وتفعيلها خلال الصيف الجاري، ومناقشة تصنيع الزي المدرسي بمدارس التعليم الفني بأفضل خامة وأفضل جودة تصنيع.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق الدائم مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين لدراسة أية مستجدات تطرأ على العملية التعليمية والأنشطة الطلابية الصيفية.