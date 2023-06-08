عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم الإسكندرية يناقش الفعاليات والمبادرات خلال الصيف

اجتماع بمديرية تعليم
اجتماع بمديرية تعليم الإسكندرية

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًـا مع مجلس الأمناء بالإسكندرية ، وذلك بحضور محمد السُّني رئيس مجلس الأمناء ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وأمل حسان مدير عام التعليم الفني وأعضاء المجلس وإيمان شعبان موجه عام التربية الاجتماعية .

الامتحان سؤال واحد|أستاذ بآداب الإسكندرية يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا برسالة مؤثرة

أفكّرهم بدورهم الأساسي ..أول تعليق من أستاذ آداب الإسكندرية عن رسالته للطلاب

وأكّد أبوزيد أنَّ مجلس الأمناء بالإسكندرية شريك أصيل في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية ووضع خطة لزيادة تفعيل مجموعات الدعم لطلاب وفق القرار الوزاري رقم 28 لعام 2023 مطلع العام الدراسي المقبل ، وذلك في إطار اهتمام الوزارة برفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة وأولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية وتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب في بيئة آمنة.

الامتحان سؤال واحد|أستاذ بآداب الإسكندرية يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا برسالة مؤثرة

محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بترقية 6280 معلمًا

كما تمت مناقشة فعاليات الأنشطة التي تمت خلال العام الدراسي والمراكز التي حصدها تعليم الإسكندرية على مستوى الجمهورية، وكذلك مناقشة عدد من الفعاليات والمبادرات التي سيتم إطلاقها وتفعيلها خلال الصيف الجاري، ومناقشة تصنيع الزي المدرسي بمدارس التعليم الفني بأفضل خامة وأفضل جودة تصنيع.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنسيق الدائم مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين لدراسة أية مستجدات تطرأ على العملية التعليمية والأنشطة الطلابية الصيفية.

الاسكندرية التربية الاجتماعية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي الدروس الخصوصية الزي المدرسي السوشيال ميديا العملية التعليمية اللواء محمد الشريف المبادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد

كاف يحسم موقفه النهائي بشأن تغيير حكم مباراة الأهلي والوداد

"خبطتين في الرأس"| صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة.. ماذا يفعل؟

عقب التعاقد مع كانتي|اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-6-2023

طبيب الجراحة الذي أصبح وزيرا للصحة| حكاية عملية أودت بحياة “عماد الدين”.. وهذه حقيقة الخطأ الطبي

قرار قضائي جديد بشأن اثنين من عصابة هوج بول

ترشيحاتنا

مناطق تحت تأثير العاصفة الترابية.. 5 إجراءات عاجلة لـ المواطنين

بأقل من 200 جنيها.. كيف تساهم التموين فى خفض أسعار اللحوم بالأسواق؟

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 8-6-2023

موجبات دخول الجنة .. 3 أسرار لا تعرفها عن صلة الرحم

هاني حتحوت يكشف آخر تطورات إصابة حجازي مع اتحاد جدة .. فيديو

يونيو والدكتور أحمد عماد.. ما بين ترك المنصب وميلاده ووفاته وتحقيق رسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتفالها بتخرج ابنتها.. إطلالات أميرة فتحى تثير الجدل

أهمها طرد البلغم.. فوائد مذهلة لتناول الليمون

البرغوث يتلاعب بالجميع..ميسي يفضل عرض إنتر ميامي الأمريكي على الهلال السعودي وبرشلونة

مشهد مؤثر.. بكاء عاصي الحلاني مع ابنته يوم زفافها

فيديو

حزب الإخلاص واحترامه للقضاء ورسالة للجماهير.. تصريحات مرتضى منصور في أحدث ظهور

الحكومة تعلن موعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة |تغطية خاصة

مش بتاعة سيما| ماذا قال يسري نصر الله عن عبلة كامل ..فيديو جراف

السيسي في أنجولا.. ناقش ملف الاستثمار.. وطالب بوقف إطلاق النار بالسودان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ