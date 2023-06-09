صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة مع اتحاد جدة| «فيديوجراف»

اتحاد جدة السعودي قد يستغني عن خدمات اللاعب طارق حامد، لاعب الزمالك السابق، حيث تسعى إدارة نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، لإتمام التعاقدات الصيفية بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، قبل بداية المعسكر الصيفي الشهر المقبل.

مصير طارق حامد مع اتحاد جدة

تقارير صحفية ذكرت أن نادي اتحاد جدة تم وضعه في المرتبة الأولى ليحصل على الدعم، فيما يتعلق بملف الصفقات العالمية، رغبةً منه في تعزيز فرصه لتحقيق مشاركة مشرفة بمونديال الأندية المقبل الذي تستضيفه السعودية نهاية 2023.

اقرأ أيضًا: 900 كويكب هائل تقترب من الأرض.. ما حجم الدمار المتوقع؟ «فيديوجراف»

للمزيد حول مصير طارق حامد وأحمد حجازي في الدوري السعودي مع نادي اتحاد جدة بعد الصفقات السوبر التي أتمها النادي مؤخرًا استعدادًا للمشاركة في مونديال الأندية المقبل شاهد الفيديوجراف التالي: