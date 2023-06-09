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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صدمتان لـ طارق حامد في 24 ساعة مع اتحاد جدة| «فيديوجراف»

أحمد حجازي وطارق
أحمد حجازي وطارق حامد

اتحاد جدة السعودي قد يستغني عن خدمات اللاعب طارق حامد، لاعب الزمالك السابق، حيث تسعى إدارة نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، لإتمام التعاقدات الصيفية بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، قبل بداية المعسكر الصيفي الشهر المقبل. 

 

مصير طارق حامد مع اتحاد جدة 

 

تقارير صحفية ذكرت أن نادي اتحاد جدة تم وضعه في المرتبة الأولى ليحصل على الدعم، فيما يتعلق بملف الصفقات العالمية، رغبةً منه في تعزيز فرصه لتحقيق مشاركة مشرفة بمونديال الأندية المقبل الذي تستضيفه السعودية نهاية 2023.

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للمزيد حول مصير طارق حامد وأحمد حجازي في الدوري السعودي مع نادي اتحاد جدة بعد الصفقات السوبر التي أتمها النادي مؤخرًا استعدادًا للمشاركة في مونديال الأندية المقبل شاهد الفيديوجراف التالي:

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